Cummins und Air Products-Aktie: Wasserstoff auf dem Highway?

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

Wie könnte man Wasserstoff besser transportieren als in einem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-LKW?

Motoren- und Energiekonzern

Das planen der Motoren- und Energiekonzern Cummins Inc. und Air Products and Chemicals, der weltweit größte Hersteller von Wasserstoff, für rund 2.000 Lkw, die Air Products weltweit einsetzt. Die Unternehmen unterzeichneten ein Memorandum of Understanding, das die ersten Demonstrationsfahrzeuge bis 2022 auf die Straße bringen soll.

Air Products (NYSE:APD) liefert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung