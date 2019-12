Cummins: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

Per 04.12.2019, 18:04 Uhr wird für die Aktie Cummins am Heimatmarkt New York der Kurs von 179.29 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks".

Unsere Analysten haben Cummins nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,71. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cummins zahlt die Börse 10,71 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,51. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cummins-Aktie ein Durchschnitt von 165,21 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,1 USD (+7,8 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 175,64 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cummins ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Cummins erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,89 Prozent liegt Cummins 0,78 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Maschinen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,11. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.