Cummins: Interview – 9 Fragen an die neue Regierungschefin Amy Davis

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

Amy Davis studierte Englisch als Hauptfach an der Northwestern University, nicht der typische Abschluss, den man von jemandem erwartet, der ein Unternehmen bei Cummins Inc. führt . (NYSE:CMI) Ihr vielfältiger Lebenslauf bei dem Motorenhersteller über 25 Jahre findet ihre jüngste Rolle als Präsidentin der Cummins Inc. New Power Segment, das sich auf Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrifizierung konzentriert.

Sie trat dem größten Anbieter von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung