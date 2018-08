Cummins: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

Der Kurs der Aktie Cummins steht am 02.08.2018, 00:39 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 139,72 USD. Der Titel wird der Branche "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cummins-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 160,33 USD. Der letzte Schlusskurs (142,81 USD) weicht somit -10,93 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 138,59 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,04 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cummins ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Cummins-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 24 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cummins-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 16 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 181,95 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (142,81 USD) ausgehend um 27,41 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cummins von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cummins mit einem Wert von 10,87 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Transportation Equipment" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 58,18 , womit sich ein Abstand von 81 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.