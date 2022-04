Cummins Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Cummins, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 12:36 Uhr) mit 204.81 USD mehr oder weniger gleich (+0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unsere Analysten haben Cummins nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Cummins investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,96 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 7,97 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cummins beträgt das aktuelle KGV 10,71. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 48,77. Cummins ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cummins-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 272,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (204,81 USD) ausgehend um 33,13 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Cummins von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.