Cummins Aktie: Unternehmen meldet gemischte Q3-Ergebnisse, weil Margen schrumpfen!

Cummins Inc. (NYSE:CMI) meldete für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum von 16,6 % gegenüber dem Vorjahr auf 5,97 Mrd. USD und übertraf damit die Konsensschätzung von 5,87 Mrd. USD. Die Umsätze in Nordamerika stiegen im Jahresvergleich um 13%, während die internationalen Umsätze im Jahresvergleich um 22% stiegen, was auf eine solide Nachfrage in allen globalen Märkten außer China zurückzuführen ist.

