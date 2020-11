Cummins: 400 Millionen Dollar Einnahmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Cummins":

Cummins Inc. (NYSE:CMI) sieht im Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von 400 Millionen US-Dollar aus wasserstofferzeugenden Elektrolyseuren. Die Vision des Unternehmens: grüne wasserstoffbetriebene Züge, Lastwagen und Datenzentren mit Brennstoffzellenantrieb. “Wasserstofftechnologien, insbesondere Elektrolyseure, werden in den nächsten Jahren ein schnell wachsender und zunehmend wichtiger Teil unseres Geschäfts sein”, sagte Chairman und CEO Tom Linebarger während des virtuellen Wasserstofftages des Unternehmens am Montag.

