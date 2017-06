Cum-Ex: Bande von Londoner Investmentbankern plünderte deutschen Fiskus

Hamburg (ots) - Der Finanzplatz London war die Hauptdrehscheibebei sogenannten Cum-Ex-Geschäften, mit denen der deutsche Fiskusjahrelang ausgeplündert wurde. Nach Informationen des NDR Magazins"Panorama" (Das Erste), der Wochenzeitung "Die Zeit" und "ZeitOnline" verursachte eine Bande von nur einem knappen Dutzend LondonerInvestmentbankern den Großteil des Milliardenschadens durch Cum-Ex.Mehrere Mitglieder der Bande sagen derzeit umfassend bei der KölnerStaatsanwaltschaft aus. Demnach sprachen sich die LondonerInvestmentbanker bei Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtaghoch konspirativ ab, um vom deutschen Staat Steuern erstattet zubekommen, die nie abgeführt wurden. Der Nachweis solcher Absprachenwürde die Wahrscheinlichkeit späterer Verurteilungen drastischerhöhen.Die Mitglieder des mutmaßlich kriminellen Netzwerks gaben sichgegenseitig so illustre Spitznamen wie "der Mann in kurzen Hosen","der Autist", "der Gentleman" oder "der Verrückte". Um bei ihrenmutmaßlich illegalen Absprachen nicht aufzufliegen, nutzten sie fürjeden Handel ein neues Prepaid-Handy. Verbunden war die Bande auchüber das noble indische Restaurant "The Cinnamon Club" im LondonerRegierungsviertel, an dem einige von ihnen bis vor etwa zwei Jahrenbeteiligt waren. Das Restaurant fungierte offenbar als eine Art"Cum-Ex-Loge", in die Trader eingeführt wurden, die bereit waren, beiden mutmaßlich kriminellen Geschäften mitzumachen. Obwohl derCum-Ex-Markt riesig gewesen sei - mehr als 100 Banken stehen imVerdacht, derlei Geschäfte zulasten des Steuerzahlers getätigt zuhaben - , seien es "nur sehr wenige Personen gewesen, die die Fädengezogen haben", wie ein Insider gegenüber "Panorama", "Die Zeit" und"Zeit Online" berichtet.Die mutmaßliche Bande handelte nicht nur auf eigene Rechnung,sondern bot das Cum-Ex-Geschäft auch Dritten an. Um welch riesigeSummen es dabei ging, zeigt ein Beispiel aus dem Jahr 2011. Damalsführte die Londoner Gruppe Aktientransaktionen für zwei Cum-Ex-Fondsdes Luxemburger Fondsanbieters Sheridan durch, in die u. a. CarstenMaschmeyer, Drogerie-Unternehmer Erwin Müller und Schalke-BossClemens Tönnies investierten. "Panorama", "Die Zeit" und "ZeitOnline" haben ermittelt, welches Ausmaß allein diese Geschäfte imJahr 2011 hatten: Laut Ermittlungsakten handelten Londoner Brokerallein für zwei Cum-Ex-Fonds rund um den Dividendenstichtag mit mehrals einer Milliarde deutscher DAX-Aktien im Wert von über 47Milliarden Euro.Zeitweise gehörten ihnen sieben Prozent von Daimler, neun Prozentvon Bayer und zwölf Prozent der Lufthansa. Bei Cum-Ex ist estatsächlich ähnlich wie beim Goldschürfen. Je größer die umgewälztenMengen, desto mehr bleibt hängen. In diesem Fall verwehrte dasBundeszentralamt für Steuern letztlich die Auszahlung mehrererhundert Millionen Euro an Steuern und löste so Ermittlungen derKölner Staatsanwaltschaft aus. Nach vier Jahren intensiverErmittlungen mit Durchsuchungen auf der ganzen Welt sagen nun seitkurzem mehrere Beschuldigte sowie Cum-Ex-Händler umfassend bei derStaatsanwaltschaft aus. Ein Verfahrensteilnehmer sagt zum Stand derErmittlungen: "Das System ist geknackt.""Panorama": Donnerstag, 8. Juni, 22.00 Uhr, Das Erstewww.Panorama.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell