Mainz (ots) -Kampf der Kulturen: In der australischen Komödie "Alex & Eve"verliebt sich ein griechisch-stämmiger Lehrer in eine Juristin mitlibanesischen Wurzeln. Schon bald fliegen zwischen den Familien derbeiden die Fetzen. Das ZDF präsentiert den Film von Regisseur PeterAndrikidis am Sonntag, 4. November 2018, 15.05 Uhr. Neben AndreaDemetriades und Richard Brancatisano spielen Tony Nikolakopoulos, ZoeCarides, Helen Chebatte, Simon Elrahi und andere.Sydney, Australien: Alex Karrastopoulos (Richard Brancatisano),Nachfahre griechischer Einwanderer, ist Mathelehrer und imFamilienclan ein Außenseiter, weil mit Mitte 30 immer nochunverheiratet. In einer Bar trifft er die attraktive, erfolgreicheAnwältin Eve El Masri (Andrea Demetriades), eine Muslimin, derenFamilie aus dem Libanon stammt. Die beiden treffen sich ohne Wissenihrer Angehörigen. Doch Eves Mutter Salwa (Helen Chebatte) bemerktVeränderungen an ihrer Tochter, die keinerlei Interesse an derHochzeit mit einem Verwandten aus dem Libanon hat. Über kurz oderlang können weder Alex noch Eve ihren Eltern verheimlichen, dass siesich regelmäßig sehen und Zukunftspläne schmieden.Es kommt zu einem Treffen beider Familien im Haus von Eves Eltern.Während Alex' Mutter Chloe (Zoe Carides) und Eves Vater Bassam (SimonElrahi) Ruhe bewahren, geraten Alex' Vater George (TonyNikolakopoulos) und Eves Mutter Salwa schnell aneinander. Das Treffenwird zum Fiasko. Doch Alex will seine Liebe nicht kampflos aufgeben."Alex & Eve" ist die Verfilmung eines in Australien sehr bekanntenBühnenstückes. Drehbuchautor des Stückes und des Films ist AlexLykos, der im Film Alex' Bruder Stavros spielt.