Cullen/Frost Bankers: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Cullen/Frost Bankers per 24.07.2018 bei 114,04 USD. Cullen/Frost Bankers zählt zu "Regionalbanken".Nach einem bewährten Schema haben wir Cullen/Frost Bankers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Cullen/Frost Bankers mit einer Rendite von 21,72 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Banking"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,81 Prozent. Auch hier liegt Cullen/Frost Bankers mit 7,91 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

