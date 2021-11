Cullen/Frost Bankers Aktie: Ist das wirklich normal?

Für die Aktie Cullen-frost Bankers stehen per 19.11.2021, 19:19 Uhr 132.09 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Cullen-frost Bankers zählt zum Segment "Regionalbanken".

Die Aussichten für Cullen-frost Bankers haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Cullen-frost Bankers mit einer Rendite von 93,46 Prozent mehr als 83 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,83 Prozent. Auch hier liegt Cullen-frost Bankers mit 83,63 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Cullen-frost Bankers hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,22 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.11%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,89 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cullen-frost Bankers als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 1 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 128,83 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -3,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 134,11 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".