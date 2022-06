Cuisine Solutions, Weltmarktführer und Pionier im Bereich Sous Vide Premium Foods, kündigt eine Wachstumsinvestition von Bain Capital in Höhe von 250 Millionen Dollar an

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Sterling, Virginia und Boston, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Investition soll das Wachstum und die globale Expansion des Unternehmens beschleunigen und weitere kulinarische Innovationen vorantreibenCuisine Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3556470-1&h=1823005661&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3556470-1%26h%3D680282007%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cuisinesolutions.com%252F%26a%3DCuisine%2BSolutions&a=Cuisine+Solutions) Inc., der Weltmarktführer und Pionier im Bereich Sous-Vide-Premium-Lebensmittel, gab heute eine Investition von Bain Capital in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bekannt, um sein Wachstum und seine globale Expansion zu beschleunigen. Die Minderheitsbeteiligung wird die Autorität von Cuisine Solutions in der Sous-Vide-Kategorie weiter stärken, zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung der beschleunigten Produktinnovation bereitstellen und das Geschäft im In- und Ausland sowie die globale Produktionspräsenz des Unternehmens über die USA, Frankreich und Thailand hinaus erweitern.Cuisine Solutions wird unter der Leitung des bestehenden Managementteams weitergeführt, das von Chief Executive Officer Felipe Hasselmann und Chairman Stanislas Vilgrain angeführt wird, die weiterhin bedeutende Anteile am Unternehmen halten, während die Familie Vilgrain eine Mehrheitsbeteiligung behält.Cuisine Solutions mit Hauptsitz in Sterling, Virginia, ist das größte Sous-Vide-Unternehmen der Welt und ein führender Partner für kulinarische Innovationen mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Das Unternehmen, das von den Spitzenköchen und -küchen der Welt anerkannt wird, ist der Produktions- und Vordenker für die innovative Technik des langsamen Kochens, die es als Pionier entwickelt, perfektioniert und populär gemacht hat. Cuisine Solutions liefert zubereitete Sous-Vide-Lebensmittel an Kunden aus den Bereichen Foodservice, Bordverpflegung, Militär und Einzelhandel auf der ganzen Welt, darunter Amtrak, Costco, Dunkin', Hilton Hotels & Resorts, Panera und Starbucks sowie viele andere Branchenführer.„Unsere Zukunft war schon vor dieser strategischen Partnerschaft vielversprechend, aber jetzt ist sie noch aufregender, da wir erhebliche Möglichkeiten sehen, Wachstum und Expansion durch kontinuierliche Innovationen in verschiedenen Produktkategorien voranzutreiben", sagte Hasselmann. „Wir sind stolz darauf, führend in der Kunst und Wissenschaft des Sous-Vide-Verfahrens zu sein, das die Antwort auf so viele Herausforderungen ist, denen unsere Kunden innerhalb und außerhalb der Küche gegenüberstehen. Diese Investition wird uns in die Lage versetzen, unsere weltweite Produktionsinfrastruktur und unsere Geschäftspartnerschaften rasch zu erweitern und unsere Lieferkette zu stärken, um den wachsenden Anforderungen unserer globalen Partner gerecht zu werden, die sich tagtäglich an Zehntausenden von Standorten auf unsere Produkte verlassen."„Meine Vision bei der Gründung von Cuisine Solutions war es, der beste Innovator und Lebensmittelproduzent in unserem Bereich zu sein, erstklassige Partnerschaften zu entwickeln und unseren Ruf durch unsere Qualität, unseren Umfang und unsere Innovation für sich sprechen zu lassen", sagte Vilgrain. „Die Tatsache, dass eine Investmentfirma von Weltrang wie Bain Capital unsere Vision unterstützt, spricht für den Erfolg unserer ursprünglichen Mission und für die spannende Zukunft unserer Branche. Ich bin sehr stolz auf das, was wir von unseren bescheidenen Anfängen im Jahr 1990 bis heute erreicht haben, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit Bain Capital ein führendes, innovatives Lebensmittelunternehmen der Zukunft aufzubauen."„Stanislas, Felipe und das Management-Team haben hervorragende Arbeit geleistet und Cuisine Solutions zu einem klaren Marktführer im schnell wachsenden Sous-Vide-Markt gemacht, der von vielen Spitzenköchen der Welt anerkannt wird. Die einzigartige Palette kulinarischer Innovationen des Unternehmens bietet eine höhere Qualität und Konsistenz, eine bessere Lebensmittelsicherheit und niedrigere Kosten, was im derzeitigen makroökonomischen Umfeld eine Win-Win-Situation für die Kunden darstellt", sagte Cristian Jitianu, Managing Director bei Bain Capital. „Wir freuen uns, mit Cuisine Solutions zusammenzuarbeiten und die Wachstumspläne des Managementteams zu unterstützen, während wir gleichzeitig das Wertangebot als bevorzugter Partner für kulinarische Innovationen für erstklassige Restaurant-, Einzelhandels-, Reise- und Hospitality-Marken weiter ausbauen", fügte Jeffrey Chung, Direktor bei Bain Capital, hinzu.Bain Capital hat eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Konsumgüterindustrie, im Einzelhandel und im Gaststättengewerbe, um das Wachstum zu beschleunigen. Zu den Investitionen des Unternehmens in den Bereichen Restaurants, Lebensmitteldienstleistungen und Lebensmittel gehören Advantage Solutions (NASDAQ: ADV), Bloomin' Brands (NASDAQ: BLMN), Brakes Group Food Distribution, Burger King (NYSE: QSR), Dessert Holdings, Dunkin' Brands Inc. und Domino's Pizza (NYSE: DPZ), Gail's Bakery, Retail Zoo, Skylark Restaurants und Valeo Foods.Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2022 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.Moelis & Company LLC fungierte als exklusiver Finanzberater und alleiniger Platzierungsagent und McDermott Will & Emery fungierte als Rechtsberater von Cuisine Solutions im Zusammenhang mit der Transaktion. BofA Securities fungierte als Finanzberater und Kirkland and Ellis als Rechtsberater von Bain Capital.Informationen zu Cuisine SolutionsCuisine Solutions wird von einem internationalen Team preisgekrönter Köche geleitet und ist der weltweit führende Hersteller von Sous-Vide-Produkten - der innovativen, präzisen Technik des langsamen Garens, die das Unternehmen vor Jahrzehnten eingeführt, perfektioniert und populär gemacht hat. Das für seine Innovationen bekannte Unternehmen hat Sous-Vide-Produkte in einem breiten Spektrum von Kategorien auf den Markt gebracht - darunter Proteine, Saucen, Getreide- und Pflanzenprodukte sowie die äußerst beliebten Eierhäppchen. Ihre pasteurisierten Sous-Vide-Produkte sind gefroren 18 Monate haltbar, aufgetaut sechs Tage und können in wenigen Minuten im Ofen zubereitet werden. Dies ermöglicht es der Gastronomie und Heimköchen, Zeit zu sparen, die Komplexität der Lieferkette zu vereinfachen und ist eine perfekte Lösung, um Abfall und Arbeitskosten erheblich zu reduzieren. Cuisine Solutions hat seinen Hauptsitz in Sterling, Virginia, und bedient mehr als 22.000 Restaurants und 6.000 Einzelhändler sowie große Fluggesellschaften und Hotels. Weitere Informationen finden Sie unter www.cuisinesolutions.com.Informationen zu Sous VideSous vide - französisch für „unter Vakuum" - ist eine innovative Kochtechnik, bei der Lebensmittel vakuumversiegelt und in Wasser erhitzt werden, bis sie perfekt gegart sind. 1971 entwickelte Dr. Bruno Goussault (der später Chefwissenschaftler bei Cuisine Solutions wurde) die Sous-Vide-Methode, um die Textur und den Geschmack zu verbessern und gleichzeitig die natürliche Integrität der gekochten Lebensmittel zu erhalten. Dr. Goussault entdeckte, dass die Sous-Vide-Methode - bei der die Lebensmittel langsam bei einer etwas niedrigeren Temperatur als üblich in speziell entwickelten, vakuumversiegelten Beuteln gegart werden - im Vergleich zu herkömmlichen Garmethoden zu einer bemerkenswerten Geschmacksverbesserung und einem geringeren Schwund der Lebensmittel führt. Die Erfahrung von Cuisine Solutions im Bereich Sous-Vide - und die kontinuierliche Innovation in diesem Bereich - hat es dem Unternehmen ermöglicht, durchgehend Produkte in Restaurantqualität zu liefern, die von Spitzenköchen und anspruchsvollen Feinschmeckern auf der ganzen Welt geschätzt und bevorzugt werden.Informationen zu Bain CapitalBain Capital, LP ist eine der weltweit führenden privaten alternativen Multi-Asset-Investmentfirmen, die für unsere Investoren, Teams, Unternehmen und die Gemeinschaften, in denen wir leben, eine nachhaltige Wirkung erzielt. Seit unserer Gründung im Jahr 1984 haben wir unser Wissen und unsere Erfahrung genutzt, um organisch in zahlreiche Anlageklassen zu expandieren, darunter Private Equity, Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital, Immobilien und andere strategische Schwerpunktbereiche. Das Unternehmen hat Niederlassungen auf vier Kontinenten, mehr als 1.300 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen von rund 160 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.baincapital.com.Für Bain CapitalPressekontakte:R. Couri Hay / Denise FinneganR. Couri Hay Creative PRCouri@rcourihaycpr.com | Denise@rcourihaycpr.com212-580-0835Scott Lessne / Charlyn Lusk Stanton(646) 502-3569 / (646) 502-3549slessne@stantonprm.com / clusk@stantonprm.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1470817/Cuisine_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: Cuisine Solutions, Inc., übermittelt durch news aktuell