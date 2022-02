CubeSmart-Aktie: Höhepunkte der Investition!

Die Immobilien-Investmentplattform CrowdStreet hat heute ihr neuestes Angebot für Myers Corners Self Storage veröffentlicht, eine klimatisierte Selfstorage-Anlage mit 1.356 Einheiten der Klasse A in Wappingers Falls, New York.

Um eine schnelle und erfolgreiche Kapitalbeschaffung zu gewährleisten, bietet der Sponsor den Anlegern eine Vorzugsrendite von 20 %, gefolgt von einer 60:40-Aufteilung der überschüssigen Gewinne, was dieses Angebot für Anleger, die eine hohe interne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung