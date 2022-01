CuFe-Aktie: Auf geht’s!

Das Unternehmen CuFe ist ein Produktions- und Mineralexplorationskonzern und in Australien beheimatet. CuFe ist an einigen Unternehmungen und Grundstücken in Australien mitwirkend, die Gold und Kupfer enthalten. Das wichtigste Projekt des Konzerns ist das Kupferprojekt Tennant Creek. Wie veröffentlicht wurde, hat CuFe die Bergbauaktivitäten in seinem zu 60 Prozent gehörenden Eisenerzprojekt JWD in der Region Goldfields in West-Australien wieder aufgenommen.

Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung