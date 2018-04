Ctrip.com: Unbekannt, aber stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

Ctip.com ist ein Internet-Unternehmen, das in Deutschland kaum bekannt sein dürfte. Dennoch wird die Aktie hier in geringer Kaufzahl gehandelt und hat Investoren schon große Gewinne gebracht. Chartanalysten sehen die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend und meinen, dass die Kurse sogar Richtung 60, 70 Euro laufen könnten. Denn in den vergangenen 10 Jahren ist die Aktie ausgehend von weniger als 5 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.