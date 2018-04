Das Csoftmty (IKT-Cluster von Nuevo León in Mexiko) erhält das Gold-Label der European Cluster Excellence Initiative (ECEI) des Europäischen Sekretariats für Clusteranalyse (ESCA)

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Cluster sind komplexe unddynamische Strukturen, die sich ständig weiterentwickeln. StarkeCluster können durch die Realisierung der Innovations- undGeschäftspotenziale einer Region das Wirtschaftswachstum antreiben.Das kann unter anderem zu neuen Beschäftigungsmöglichkeiten,innovativen Produkten und Dienstleistungen, neuen Unternehmen,FuE-Aktivitäten und neuen Patentanmeldungen führen.Es gilt als erwiesen, dass die durch ein Cluster-Management-Teamherbeigeführte Professionalisierung anhand von Projekten undDienstleistungen, die das Potenzial des Clusters erschließen, zurregionalen Entwicklung der Unternehmen innerhalb des Clustersbeitragen kann.EINLADUNGDie nationale und internationale Presse war eingeladen, an derZeremonie zur Anerkennung des IKT-Clusters von Nuevo Léon (Csoftmty)mit dem Gold Label der European Cluster Excellence Iniative (ECEI)teilzunehmen. Der Preis wurde dem Cluster von ESCA-Direktor HelmutKergel überreicht. Die Zeremonie wurde im Rahmen der Hannover Messe2018 in Deutschland abgehalten.Die Veranstaltung fand am 25. April um 12 Uhr Ortszeit statt.Die Teilnehmer waren:- Ángeles Vela del Río, Generaldirektor von Csoftmty (IKT-Cluster vonNuevo León)- Raúl E. Rendón Montemayor, Generaldirektor für Innovation,Dienstleistungen und Innenhandel des Wirtschaftsministeriums- Fernando Turner Dávila, Sekretär für wirtschaftliche Entwicklung- José Alfredo Galván, Präsident von Csoftmty (IKT-Cluster von NuevoLeón).- Víctor Iván Contreras Lozano, Vizepräsident für Märkte vonCsoftmty.- Javier Núñez Palacio, Vizepräsident für Geschäftsverbindungen vonCsoftmty.- Jaime Parada Ávila, Generaldirektor des Instituts für Innovationund Technologietransfer in Nuevo León.- Ignacio Javier Sánchez Cavazos, Kassenführer von Csoftmty.INFORMATIONEN zum Gold-Label der European Cluster ExcellenceInitiative (ECEI)Das "Cluster Management Excellence Label GOLD - Proven for ClusterExcellence" der European Cluster Excellence Initiative würdigtCluster-Organisationen, die über ein ausgeklügeltesCluster-Management verfügen und deren Organisationsstrukturen und-prozesse ständig weiter zum Vorteil ihrer Mitglieder verbessertwerden.Csoftmty wurde als erstes mexikanisches IT-Cluster und lediglichals zweites Cluster in Mexiko die Gold-Level-Zertifizierungverliehen. Die erste Auszeichnung ging an das Automobil-ClusterCLAUT; die beiden Preisträger befinden sich im wichtigstenmexikanischen Industrie-Staat, Nuevo León.- angeles.vela@csoftmty.org- Facebook: https://www.facebook.com/csoftmty/ Twitter: @CsoftmtyPressekontakt:HASHTAGS#Clusters #Mexico #Prosoft #NuevoLeon #ESCA #GoldCluster#ICTMexicanClusterFotos:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1641902209228877.1073741885.117817488304031&type=1&l=33cceaf063https://drive.google.com/open?id=1ySdyEVld0-znkTTbUiFc1VRjJBuXzdnpOriginal-Content von: CSOFTMTY // CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE DE NUEVO LEON A.C., übermittelt durch news aktuell