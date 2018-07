Csg: Aktienanalyse vom 09.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Csg unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Baumaterialien". Die Csg-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 4,7 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Unsere Analysten haben Csg nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Csg beträgt das aktuelle KGV 15,79. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Construction Materials" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Csg ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Csg niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Construction Materials. Der Unterschied beträgt 2,22 Prozentpunkte (0,88 % gegenüber 3,1 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Csg wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Csg auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.