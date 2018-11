Cse Global: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Cse Global":

Für die Aktie Cse Global stehen per 27.11.2018 0,43 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. Cse Global zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Cse Global nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Cse Global im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cse Global. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cse Global aktuell 5,11. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +3,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Technology Services". Cse Global bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cse Global erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Technology Services"-Branche sind im Durchschnitt um -23,55 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +46,79 Prozent im Branchenvergleich für Cse Global bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,48 Prozent im letzten Jahr. Cse Global lag 8,76 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.