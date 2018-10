Crystal Group PASS(TM) als robuste Cybersecurity-Lösung bei vier globalen Events im Oktober vorgestellt

Hiawatha, Iowa (ots/PRNewswire) - Crystal Group, Inc., ein(http://www.crystalrugged.com/) führender Designer/Hersteller vonrobuster Computer- und elektronischer Hardware, wird bei vierweltweit stattfindenden Events im Oktober seine Crystal GroupPASS(TM) - Platform Agnostic Security Solutions vorstellen,entwickelt für den besseren Schutz der Cybersicherheit für kritischeData-at-Rest-Systeme durch den Einsatz von robusten Computern,Servern, Switches und Datenspeichersystemen.Crystal Group PASS (https://www.crystalrugged.com/platform-agnostic-cyber-security-solutions/) enthält die weltweit ersten robustenFIPS-140-2-konformen Data-at-Rest-Speicherkomponenten,widerstandsfähige RuckusTM-ICX-Switches mit NIAP-zertifiziertenIP-Sicherheitsmodulen für Netzwerkverschlüsselung und Seagate2,5-Inch-Dual-Port-SAS-Laufwerke mit exklusiver Schutzbeschichtung,die mit allen Crystal-Group-Servern, Workstations und JBOD- oderRAID-Speichersystemen kompatibel sind. Das Design für die von derCrystal Group konzipierte Cybersicherheitslösung durchVerschlüsselung zum Schutz sensibler Daten basiert aufIntel®-Prozessor, Chipsatz und TPM (Trusted Platform Module).Die Crystal Group stellt ihre in der Praxis bewährten Produkte invertikal integrierten NIST-konformen und AS9100D-zertifiziertenWerken in den USA her, wobei jeder Bauteil - angefangen vom Rohstoffbis hin zum gesamten Produktionsprozess und letztendlich zurAuslieferung des fertigen Garantieprodukts - genau nachverfolgt wird.Damit wird eine durchgehende, US-basierte Überwachungskettesichergestellt, was etwaige Sicherheitslücken verhindert.Globale Präsenz der Crystal Group im Oktober 2018Besuchen Sie Crystal Group bei den folgenden Messen(https://www.crystalrugged.com/tradeshows-events/) rund um die Weltim Oktober und diskutieren Sie mit uns das Thema Cybersecurity mitPASS:- AUSA Annual Meeting & Exposition, W.E. Washington ConventionCenter, Washington D.C., Messestand 1144, 8.-10. Oktober- Meteorological Technology World Expo, Halle 8, RAI Amsterdam, Stand12030, Amsterdam, Niederlande, 9.-11. Oktober- Future Forces Forum, PVA Expo Praha, Prag, Tschechische Republik,Halle 4, Stand 435, 17.-19. Oktober- Autonomous Vehicle Technology World Expo & Symposium - NorthAmerica, Suburban Collection Showcase, Stand AV426, Novi, Michigan,23.-25. OktoberInformationen zur Crystal Group, Inc.Crystal Group, Inc., ein Technologieführer für robusteComputer-Hardware, spezialisiert sich auf das Design und dieFertigung von kundenspezifischen und kommerziellen robusten Servern,eingebetteten Datenverarbeitungssystemen, Netzwerkkomponenten,Displays, Versorgungsteilen und Datenspeichern für hoheZuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.Die Produkte der Crystal Group erfüllen oder übertreffen IEEE-,IEC- und militärische Standards, darunter MIL-STD-810, 167-1, 461 undMIL-S-901, und werden durch eine branchenführende, zumindest5-jährige Gewährleistungsfrist mit internem Support abgedeckt;Produkte werden im nach den Qualitätsmanagementstandards ISO9001:2015/AS9100D zertifizierten Werk Hiawatha, Iowa in den USAhergestellt.crystalrugged.com (http://www.crystalrugged.com/)© 2018 Crystal Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AlleWarenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wirbehalten uns vor, Design und Spezifikationen zu ändern.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/439587/Crystal_Group_Inc_Logo.jpgPressekontakt:Leslie GriggsTelefon: 319.200.4040E-Mail: leslie.griggs@crystalrugged.comOriginal-Content von: Crystal Group, Inc., übermittelt durch news aktuell