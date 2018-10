Point Roberts, Washington und Delta, British Columbia(ots/PRNewswire) -Hier ist die heutige Ausgabe der Crypto Corner vonInvestorideas.com - dem führenden Nachrichtenmedium rund um Krypto-und Blockchain-Investitionen und die Triebkräfte auf denKryptowährungsmärkten. Auch als Podcast erhältlich!Hören Sie sich den heutigen Crypto Corner-Podcast an:https://www.investorideas.com/Audio/Podcasts/2018/100318-Malta-CSEFNQ.mp3Holen Sie sich den Crypto Corner-Podcast auf iTunes (https://itunes.apple.com/ca/podcast/crypto-corner-podcast-at-investorideas-com-daily-news/id1412159660?mt=2)Malta - Die "Blockchain-Insel" - Aktien im Gespräch: FineqiaInternational Inc. (CSE: FNQ: CN)"Ich glaube leidenschaftlich daran, dass Technologie die Systemerevolutioniert und verbessert. Deshalb möchten wir Malta als'Blockchain-Insel' etablieren. Malta ist die weltweit ersteJurisdiktion, die einen Regelungsrahmen für diese neue Technologiegeschaffen hat, die sich bisher in einem rechtlichen Vakuum bewegte.Blockchain macht Kryptowährungen zur unvermeidlichen Zukunft desGeldwesens. Mehr Transparenz trägt dazu bei, gute von schlechtenGeschäften unterscheiden zu können."Dies war ein kleiner Auszug aus der Rede(https://www.youtube.com/watch?v=0QzbiMmuO0k) von Joseph Muscat, demPremierminister von Malta, bei der 73. Tagung derUN-Generalversammlung am 27. September. Der kleine Inselstaat imMittelmeer hat - insbesondere im Laufe des vergangenen Jahres - denSpitznamen "Blockchain-Insel" erhalten, nachdem eine Vielzahlbedeutender Krypto- und Blockchain-Unternehmen sich dortniederließen. Zudem wurden im Juni drei Meilenstein-Gesetze (https://parlament.mt/en/13th-leg/plenary-session/ps-136-26062018-0600-pm/)verabschiedet, die einen Rechtsrahmen für den Blockchain-Bereichbegründen.In einem im Juli von Forbes (https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/07/31/silvio-schembri-explains-how-malta-has-become-the-worlds-blockchain-island/#a6ed0b32cad7) veröffentlichten Interviewerläuterte Maltas Junior-Minister für Finanzdienstleistungen,digitale Wirtschaft und Innovation, Silvio Schembri, wie der"prinzipienbasierte Ansatz" der Regierung es ihr ermöglicht, dasPotenzial einer Technologie zu erkennen, das anderen vielleichtentgeht."Aktuell sehen sich andere Jurisdiktionen an, was auf dem weißenPapier steht, um festzustellen, ob es sich dabei um einzertifiziertes Dokument handelt. Am wichtigsten ist jedoch dieTechnologie, die hinter dem weißen Papier steckt - das wird häufigübersehen. Wenn die Technologie mangelhaft ist, wird das Produktnicht das halten, was es auf dem Papier verspricht. Wir beschäftigenuns eingehend mit der Technologie hinter diesen Unternehmen mitBlockchain-Fokus."Schembris Zusicherung von Maltas technologiefreundlicher Visionwurde im August 2018 von Bundeep Singh Rangar, Chief ExecutiveOfficer (CEO) der Fineqia International, Inc. (CSE:FNQ.CN(https://finance.yahoo.com/quote/FNQ.CN?p=FNQ.CN&.tsrc=fin-srch)), ineiner Pressemeldung (https://finance.yahoo.com/news/fineqia-announces-blockchain-cryptocurrency-investment-133000212.html) bekräftigt. Ergab bekannt, dass der Sitz der Blockchain- undKryptotochergesellschaft des Unternehmens, Fineqia InvestmentsLimited, auf der Insel eingerichtet werden würde:"Malta erfüllt als Pionier auf dem Gebiet Kryptofreundlichkeitviele unserer Anforderungen. Die Auswahl einer Jurisdiktion, in derdie rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen auf dieneuen Technologien und Finanzinstrumente abgestimmt sind, ist genausowichtig wie die Auswahl sinnvoller Investitionsmöglichkeiten."Neben Fineqia haben sich auch bereits viele andere Unternehmen aufMalta niedergelassen, darunter die Kryptobörsen-Giganten Binance,OKEx und ZB.com. (Sie liegen CoinMarketCap(https://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/) zufolgevolumenmäßig auf den Rängen 1, 3 und 4.) Patrick O'Brien,Communications Director des Anlagedienstleisters Exante, lobte (https://www.financemalta.org/sections/funds/members-articles/detail/malta-ireland-growing-ties/) die Zugänglichkeit der Behörden und Amtsträgerin Malta im Vergleich zu seinem Heimatland Irland:"Maltas größter Vorteil gegenüber Irland besteht darin, dass indieser kleinen Wirtschaft der Kontakt zu hohen Regierungsvertretern,Aufsichtsbehörden und weiteren Entscheidungsträgern relativ einfachist. Für Unternehmen wie Exante ist dies unverzichtbar. AlsOnline-Makler mit soliden, transparenten Rahmenbedingungen ist diePflege unserer Marke enorm wichtig für uns. Tragfähige, offeneBeziehungen zu unseren Partnern erleichtern uns dies."Diese geballte Energie kommt am 1. und 2. November beim MaltaBlockchain Summit (https://maltablockchainsummit.com/) zusammen, andem 200 Sponsoren und Aussteller teilnehmen, darunter 5000Abgeordnete.

Über Fineqia InternationalDas Unternehmen Fineqia International ist in Kanada (CSE: FNQ(https://finance.yahoo.com/quote/FNQ.CN?p=FNQ.CN&.tsrc=fin-srch)),den USA (OTC: FNQQF (https://finance.yahoo.com/quote/FNQQF?p=FNQQF))und Europa (Frankfurt: FNQA(https://finance.yahoo.com/quote/fnqa.f?ltr=1)) börsennotiert.Fineqia International skizziert die Corporate Governance, die Kultur,die Prozesse und die Beziehungen des Unternehmens, die dasUnternehmen und seine Tochtergesellschaften bestimmen und von denensie sich leiten lassen. Sie lenken und sichern den Gesamterfolg, diePlanung und das Wachstum des Unternehmens und all seinerTochtergesellschaften und Investitionen, einschließlich jener, dieBlockchain-Technologien propagieren.

Über Fineqia LimitedFineqia bietet eine Plattform und die zugehörigen Dienstleistungenzur Unterstützung von Wertpapieremissionen und zur Verwaltung vonEigenkapital und Schuldbriefen. Das Unternehmen fungiert alsVermittler, der die Wertpapiere eines ausstellenden Unternehmens aufden Markt bringt, vertreibt und vermarktet sowie die Risikentransparent aufzeigt und dabei objektiv auf sich ergebendeGelegenheiten hinweist. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.fineqia.comWeitere Brancheninformationen:Investor Ideas positioniert sich als führendes Medium fürBlockchain- und Crypto-Inhalte mit den Bitcoin- undBlockchain-Portalen Bitcoinandblockchainstocks.com(http://www.bitcoinandblockchainstocks.com/),Cryptocurrencyinvestorideas.com(http://www.cryptocurrencyinvestorideas.com/) undBlockchaininvestorideas.com (http://www.blockchaininvestorideas.com/)Für Investoren, die an diesem Bereich interessiert sind, bietetInvestor Ideas ein umfassendes Verzeichnis für Bitcoin, Blockchainund Digitalwährungen(http://www.investorideas.com/Bitcoin-Cryptocurrency/Stocks_List.asp)Unterhalten Sie sich mit anderen Unternehmen und Investoren überdiesen Bereich - Treten Sie unserer LinkedIn-Gruppe zu Blockchain-und Digitalwährungsaktien sowie ICOs bei - neueste Nachrichten undKommentare https://www.linkedin.com/groups/13560073Über Investorideas.com - Nachrichten, die zu großartigenInvestitionsideen inspirieren https://www.investorideas.com/Investorideas.com ist eine anerkannte Nachrichtenquelle, dieNachrichten und Pressemitteilungen von Drittanbietern veröffentlichtund auch eigene Artikel zu Finanzangelegenheiten verfasst. ErfahrenSie mehr über Investitionen in Aktien und Branchentrends vonInvestorideas.com mit unseren News-Benachrichtigungen, Artikeln,Podcasts (http://www.investorideas.com/Audio/) und Videos zu Themenwie Cannabis, Kryptowährungen, Technologien wie KI und IoT, Bergbau,Sportbiotechnologien, Wasserbau, erneuerbare Energien und mehr.Originalbeiträge von Investorideas.com beinhalten die tägliche CryptoCorner (http://www.investorideas.com/crypto-corner/) und den Podcast,die Play by Play (http://www.investorideas.com/Sports/PlayByPlay.asp)-Nachrichtenkolumne zu Sport und Aktien, Investor Ideas #Potcasts(http://www.investorideas.com/Audio/Potcasts.asp) #Cannabis News, denPodcast und die Kolumne Stocks on the Move, den Podcast Cleantech andClimate Change sowie den täglichen Podcast Stock Guru zu Support- undResistance-Trading. 