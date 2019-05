CryptoHound berichtet, dass Estland eine Herausforderung für die Führungsposition des Crypto Valley darstellt

Estland holt bei der Zahl der registrierten Blockchain-Geschäftemit Zug auf.Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Ein neues Forschungsdokumentvon ORS CryptoHound mit dem Titel "How Estonia Became Home to 700+Blockchain Companies (https://blog.c-hound.ai/index.php/how-estonia-became-home-to-700-blockchain-companies/)" (Wie Estland zur Heimat vonüber 700 Blockchain-Unternehmen wurde) legt offen, dass es diesemkleinen nordischen Land gelungen ist, genauso vieleBlockchain-Unternehmen anzuziehen wie die Schweizer Stadt Zug, diemittlerweile als "Crypto Valley" bezeichnet wird.Um eine Erklärung für den Erfolg des Landes zu finden, haben dieForscher der ORS-Gruppe mit führenden estnischen Anwälten,Software-Entwicklern und Unternehmensdienstleistern gesprochen,darunter mit NJORD Estonia, Comistar Estonia, Guardtime, PrivateFinancial Services, Eesti Consulting, KRM Advisor undConsulting24.co. Die Experten waren sich einig, dass die folgendenvier Säulen Estland geholfen haben, seinen Weg zum Erfolg zu ebnen:die Möglichkeit, Unternehmen online zu gründen und zu führen, 0 %Steuern auf nicht ausgeschüttete Gewinne, die Leichtigkeit derErlangung einer Kryptowährungslizenz und fortschrittlicheAnti-Geldwäsche-Vorschriften.Die befragten Firmen haben zudem betont, dass die AML-Vorschriftenauch 2019 für die Regulierung virtueller Währungen in Estland vonzentraler Bedeutung sein werden. Insbesondere ist die estnischeFinancial Intelligence Unit nun ermächtigt, Antragsteller fürKrypto-Lizenzen zu einem persönlichen Gespräch vorzuladen, "um dieVertrautheit mit den AML-Vorschriften zu gewährleisten und dieBerichterstattung über Fälle von vermutlicher Geldwäsche oderTerrorismusfinanzierung zu fördern.""Mit der Entwicklung von CryptoHound wollen wir ein universellesVertrauen in virtuelle Währungen schaffen", sagte Fabrizio Fontana,Pre-Sales Manager von der ORS Group. "Wir möchten, dass jederBenutzer Kryptotransaktionen auf einem fortgeschrittenen Niveauverfolgen und analysieren kann. Gepaart mit den AML-Gesetzen undeiner gut ausgebauten technischen Infrastruktur wie derjenigen inEstland ist dies ein großer Sprung hin zu einer transparenterenBlockchain-Realität", fügte er hinzu.Über:CryptoHound ist eine intuitive, Multi-Blockchain-Plattform für dieAnalyse, Untersuchung und Berichterstattung über Transaktionen vonBTC-, ETH- und ERC-20-Token mit Hilfe von KI-Algorithmen. IhreFunktionalität umfasst die Verfolgung von Geldströmen für einebestimmte Adresse, Visualisierung des Token-Portfolios, Berechnungder historischen Token-Werte, Generierung bankartiger Auszüge undvieles mehr. Zu ihren Nutzern gehören Kryptowährungs-Trader,Finanzanalysten und Compliance-Experten.Pressekontakt:Tonya Makarenko+380972100677tonya.makarenko@42dm.netOriginal-Content von: ORS CryptoHound, übermittelt durch news aktuell