CryptoDads-Aktie: Exklusiv: Was als nächstes geplant ist!

Das äußerst beliebte NFT-Projekt CryptoDads wurde am 10. September gestartet und ist inzwischen ausverkauft.

Die Idee für das Projekt entstand, nachdem Mitbegründer Anthony Jay auf Twitter Inc. (NYSE:TWTR) eine wachsende Zahl von Vätern bemerkte, die sich für Kryptowährungen interessierten, sagte er am Donnerstag in der neuen NFT-Show “The Roadmap”.

Das CryptoDads-Team wollte den Trend zu Vätern in der Kryptowirtschaft ein wenig parodieren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



