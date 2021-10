Cruz Battery Metals nimmt Bohrunternehmen für das Lithiumprojekt Solar in Nevada unter Vertrag

Quelle: IRW Press

25. Oktober 2021 – Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) („Cruz“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Harris Exploration Drilling and Associates Inc. („Harris“) damit beauftragt hat, in Kürze ein Bohrprogramm auf dem rund 5.500 Acres großen Lithiumprojekt Solar in Nevada durchzuführen. Das Lithiumprojekt Solar von Cruz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



