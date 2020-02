Crux Informatics und Euronext FX treffen Vereinbarung, um Anlieferung von Devisenmarktdaten auszuweiten

New York (ots/PRNewswire) - Crux Informatics ("Crux") hat eine Vereinbarung mitEuronext FX getroffen, einem führenden ECN für den Devisenhandel, um eine breiteMarktversorgung mit den Devisenmarktdaten von Euronext FX zu ermöglichen. Cruxist eine cloudbasierte Datenlieferungs- und Betriebsplattform, die zum Ziel hat,Kunden und Datenlieferanten auf der ganzen Welt zu vernetzen. Crux ermöglichtnun jedem autorisierten Datenabnehmer durch verschiedene benutzerfreundliche undflexible Bereitstellungsmethoden einen einfachen Zugriff auf die Marktdaten vonEuronext FX.Euronext FX betreibt ein führendes Electronic Communication Network (ECN) fürden Devisenhandel und verfügt über Matching-Engines in New York, London, Tokiound Singapur. Die heutige Vereinbarung zwischen Crux und Euronext FX ECNerschließt Kunden den Zugang zu qualitativ hochwertigen Devisenmarktdaten überdie Crux-Plattform."Wir freuen uns, unsere Devisenmarktdaten einem breiteren Verbrauchermarktzugänglich zu machen, womit nun auch akademische, kommerzielle undFinanzinstitutionen, die nicht Teil unseres ECN sind, von unseren Datensätzenprofitieren können", erklärt Kevin Wolf, CEO von Euronext FX. "UnsereVereinbarung mit Crux ermöglicht uns, mit unseren Kunden auf einerzuverlässigen, leicht zu bedienenden und sicheren Plattform in Kontakt zutreten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Crux, die unsereDatenanlieferung rationalisieren und unsere Kunden begeistern wird"."Wir freuen uns, dass Euronext FX Crux damit beauftragt hat, seine Daten einembreiten Spektrum von Kunden zur Verfügung zu stellen. Bisher mussten sichDatenlieferanten allein den Reibungsverlusten stellen, die mit der Anlieferungund Bereitstellung von Datenfeeds für Kunden verbunden sind. Crux steht für einezuverlässige Alternative zur alten Vorgehensweise und beschleunigt dieGeschäftstätigkeit der Lieferanten", sagt Philip Brittan, CEO von CruxInformatics. "Unser Service für Datenanlieferung und Abläufe bietet rund um dieUhr Aufsicht über die Daten, und unsere flexiblen, zukunftssicheren Kanäle fürdie Datenbereitstellung gewährleisten, dass die Datenlieferanten ihre Datenschnell und einfach an die Kunden weitergeben können. Wir sind stolz darauf,dass Euronext FX auf die Technologie, operative Expertise und Service-Exzellenzvon Crux vertraut".Auf Euronext FX Market Data kann via Crux in einer Reihe von Datenformaten(Avro, CSV und Parquet) über eine Reihe von Liefermethoden auf derCrux-Plattform zugegriffen werden. Dazu gehört auch eine Python oder REST API,FTP, AWS S3, oder Snowflake. Kunden, die sich für den Crux Query-Serviceentscheiden, können zusätzlich SQL-Abfragen ausführen oder Excel, Tableau undzahlreiche andere Business Intelligence-Anwendungen direkt mit ihrenEuronext-Daten auf Crux verbinden.Um mehr zu erfahren oder auf Euronext FX Market Data-Feeds über die flexiblenBereitstellungsmethoden von Crux zuzugreifen, senden Sie bitte ein E-Mail andata@cruxinformatics.com.Informationen zu Crux InformaticsCrux hilft Unternehmen, zuverlässig die Daten zu erhalten, die sie brauchen, wiesie sie brauchen und wo sie sie brauchen. Unsere Plattform für Datenanlieferungund Abläufe und unser Managed Service stellen sicher, dass die Daten reibungsloszwischen Datenlieferanten und Datenabnehmern fließen. Durch die direkteZusammenarbeit mit den Lieferanten und Abdeckung zahlreicher Verbrauchererschließt Crux Skaleneffekte für die gesamte Branche. Wir liefern Daten zugeringeren Kosten, über flexible Lieferungsmethoden und auf gleichbleibend hohemService- und Sicherheitsniveau.Besuchen Sie www.cruxinformatics.comKontakt: data@cruxinformatics.comInformationen zu Euronext FXEuronext FX ist ein Electronic Communication Network (ECN) für denDevisenhandel, das vier simultane Matching-Engines in London, New York, Tokiound Singapur betreibt. Mit Hilfe der FastMatch® Technologie kann Euronext FXseinen Kunden Zugang zu großen Pools diversifizierter und maßgeschneiderterLiquidität, Transparenz, Flexibilität in den Trading-Protokollen undspezifischen Auftragsarten bieten. Die preisgekrönte Technologie bringt einebeispiellose Geschwindigkeit und die Kapazität, Tausende von Aufträgen simultanfür Euronext FX-Kunden zu bearbeiten, zu denen Finanzinstitute, Banken,Vermögensverwalter, Hedgefonds, Eigenhandelsfirmen und Retail Broker zählen.Besuchen Sie https://www.euronextfx.com/Kontakt: sales@fastmatchfx.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/599169/Crux_Informatics_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141741/4530172OTS: Crux Informatics, Inc.Original-Content von: Crux Informatics, Inc., übermittelt durch news aktuell