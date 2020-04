Crrc: Achtung, lieber Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "CRRC":

Crrc weist am 12.04.2020, 23:51 Uhr einen Kurs von 4.11 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" geführt.

Wie Crrc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Crrc wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Crrc auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Crrc. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 25,53 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Crrc momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 67,85, was bedeutet, dass Crrc hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. Crrc wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Crrc investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,93 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 1,77 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.