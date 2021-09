Crown Sterling setzt Blockchain Explorer ein

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Crown Sterling Limited LLC, ein Pionier auf dem Gebiet der Technologien für die Kontrolle persönlicher Daten, freut sich, bekannt geben zu können, dass sein Blockchain Explorer, der in den Polkadot Explorer integriert ist, offiziell eingeführt wurde.Die Blockchain-Technologie von Crown Sterling ist die erste, die quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion implementiert. Crown Sterling gab Anfang des Jahres bekannt, dass es die Data Bill of Rights als Genesis-Block innerhalb seiner Blockchain eingeführt hat, und so digitale Vermögenswerte als immaterielles Eigentum des ursprünglichen Schöpfers deklariert."Wir leisten Pionierarbeit bei der Anwendung der Blockchain-Technologie und freuen uns, dass wir positive Veränderungen bewirken und das derzeitige System der Datenerfassung, des Datenschutzes und der Datenkontrolle weiterentwickeln können. Die Vorteile einer Teilnahme am Polkadot-Ökosystem liegen angesichts der Art der von ihnen geschaffenen Technologie auf der Hand. Wir freuen uns darauf, unsere Mission in diesem Bereich fortzusetzen, nicht nur, was die Verschlüsselung und die Blockchain angeht, sondern auch die Menschenrechte", kommentierte Jesse Lurie, der CTO von Crown Sterling."Crown Sterling hat sich für Polkadot entschieden, weil die Kombination aus hoher Geschwindigkeit und gleichzeitigen Transaktionen sowie der anpassbaren Verschlüsselungsschicht die ideale Lösung für die nächste Generation von NFT und quantenresistenter Blockchain darstellt. Wir freuen uns darauf, Menschen die ideale Plattform zu bieten, um die Zukunft der Autorisierung, Monetarisierung und des Besitzes digitaler Vermögenswerte zu unterstützen.""Ich möchte unseren talentierten Programmierern gratulieren. Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, weltweit die Kontrolle über persönliche Daten zu garantieren", kommentierte Robert E. Grant, CEO und Gründer von Crown Sterling.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3293489-1&h=1441788667&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3293489-1%26h%3D1871676087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1627853%252Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1627853%252Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1627853%2Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg)Pressekontakt:949-260-1700info@crownsterling.ioOriginal-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuell