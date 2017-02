Crown Holdings, Inc. gibt Veränderungen im Senior Management bekannt

Philadelphia (ots/PRNewswire) - Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK)gibt seine Entscheidung bekannt, Gerard H. Gifford (61) mit Wirkungzum 1. April 2017 die Funktionen Executive Vice President und ChiefOperating Officer zu übertragen. In seiner neuen Rolle bleibt Giffordweiterhin Timothy J. Donahue, President und Chief Executive Officer,unterstellt und ist für die Divisionen für die amerikanischenKontinente und Europa verantwortlich. Gifford übernimmt zudem dieVerantwortung für CMB Engineering, die Produktionsanlagensparte desUnternehmens, sowie die Bereiche Projektmanagement und ProjectEngineering des Unternehmens.Gifford ist zurzeit noch President CROWN Europe. Zum 1. April 2017wird Didier Sourisseau (51), der aktuell als Senior Vice Presidentfür Food Europe tätig ist, zum President CROWN Europe befördert.Giffords Erfahrung im Unternehmen ist das Ergebnis einer mehr alsdreißigjährigen Karriere in diesem Unternehmen, und zwar inverschiedenen Funktionen mit zunehmender Verantwortung. Vor seineraktuellen Position in Europa war er vier Jahre lang für die Leitungdes Bereichs CROWN Beverage Packaging North America zuständig.Während seiner Zeit in Europa brachte Gifford die Division unterseiner Leitung sicher durch eine bedeutende Transformation, welchedie Übernahme und erfolgreiche Integration von Mivisa, das Einrichteneiner paneuropäischen Managementstruktur, das Rightsizing derProduktionspräsenz und die Abstoßung des industriellen Teils desspezialisierten Verpackungsgeschäfts umfasste. Gifford hat einenBachelor of Science of Mechanical and Industrial Engineering von derClarkson University und absolvierte das Advanced Management Programder Harvard Business School."Jerrys umfassende Erfahrung im Hinblick auf das operativeGeschäft und in globaler Hinsicht sowie sein fundiertes Wissen imHinblick auf das Unternehmen und die Branche machen ihn zur idealenBesetzung für diese wichtige Rolle", erklärte Donahue im Hinblick aufdie Personalentscheidung für Gifford.Sourisseau ist seit über 25 Jahren beim Unternehmen und seit 2010President Food Europe. Davor hatte er die Funktion Vice PresidentCROWN Specialty Packaging Europe inne. Sourisseau hat einenWirtschaftsabschluss von der Université de Bordeaux und einen MBA imBereich Marketing und internationales Management von der EDC, Paris."Didier hat unseren wichtigen Bereich European Food erfolgreichdurch eine Phase strategischer Transformation geleitet und dieRentabilität trotz wesentlicher Währungshürden und andereHerausforderungen verbessert. Ich habe absolutes Vertrauen in dieFähigkeiten von Didier, was die Leitung von CROWN Europe anbelangt",erklärt Gifford.Über Crown Holdings, Inc.Crown Holdings, Inc. ist durch seine Tochterunternehmen einführender Lieferant von Verpackungsprodukten anConsumer-Marketing-Unternehmen auf der ganzen Welt. Seine globaleUnternehmenszentrale befindet sich in Philadelphia, PA.Weiterführende Informationen: www.crowncork.com.Für weiteführende Informationen wenden Sie sich an:Thomas A. Kelly, Senior Vice President und Chief Financial Officer(215) 698-5341Thomas T. Fischer, Vice President Investor Relations and CorporateAffairs (215) 552-3720Ed Bisno, Bisno Communications (212) 717-7578Original-Content von: Crown Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell