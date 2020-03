Crown Crafts: Das ist mal eine Nummer!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Crown Crafts, die im Segment "Textilien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 22.03.2020, 10:20 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 4.59 USD.

Unser Analystenteam hat Crown Crafts auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Crown Crafts wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Crown Crafts auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Crown Crafts lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Crown Crafts in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Crown Crafts aktuell 6,4. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -14,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Crown Crafts bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.