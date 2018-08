Crown Castle: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Weitere Suchergebnisse zu "Crown Castle International":

Crown Castle weist am 24.08.2018, 02:39 Uhr einen Kurs von 111,57 USD an der Börse New York auf.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Crown Castle auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 14 Analystenbewertungen für die Crown Castle-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Crown Castle-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Crown Castle vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 114,6 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 2,63 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (111,66 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Crown Castle somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Crown Castle in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Crown Castle wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Crown Castle investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,76 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.