Crown Capital: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Kurs der Aktie Crown Capital stand am 24.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 10 CAD. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.Unser Analystenteam hat Crown Capital auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Dividende: Crown Capital schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,03 % und somit 1,09 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,94 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

