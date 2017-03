Crown Bioscience zeigt wissenschaftliche Expertise und digitale Datenplattform vor American Association for Cancer Research

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience(http://www.crownbio.com/), ein hundertprozentiges Tochterunternehmenvon Crown Bioscience International (TWSE-Tickersymbol: 6554) und einglobaler Dienstleister im Bereich der Arzneimittelforschung und-entwicklung, der translationale Plattformen zur Förderung derForschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungenanbietet, wird auf der Jahrestagung der American Association ofCancer Research (AACR) 2017 (http://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=105#.WNFt-BLyhcA) vom 1.-5. April inWashington, D.C., seine Expertise präsentieren.CrownBio wird Daten zu seinen jüngsten wissenschaftlichenEntwicklungen präsentieren, darunter der Einfluss der Darmflora aufdie Anti-PD-L1-Immuntherapie, die Entwicklung vonPrimärtumor-Allograftmodellen zur präklinischen Untersuchung vonPARP-Hemmern sowie die Validierung eines Panels vonXenotransplantationsmodellen aus Patientenproben undZelllinienmodellen für Prostatakrebs.Die Daten werden vom 2.-5. April auf der Jahrestagung der AACR2017 auf 14 CrownBio Forschungspostern(https://www.crownbio.com/aacr17-posters) präsentiert.Vertreter der Abteilungen für Geschäftsentwicklung und Marketingvon CrownBio werden Delegierte auf Stand 1847 zu Live-Demos derverbesserten Version von OncoExpress(TM)(https://oncoexpress.crownbio.com/#/login) begrüßen, die firmeneigeneuniverselle Suchmaschine für Onkologiemodelle, einschließlichproprietärer Daten zu PDX, syngenen Transplantationen undXenotransplantationen aus Zelllinien."Wir freuen uns sehr darauf, jedes Jahr vor der AACR immer mehrForschungsposter mit Daten und Technologien zu präsentieren", sagteLaurie Heilmann (https://www.crownbio.com/leadership-team), SVP fürglobale Strategie, Geschäftsentwicklung und Marketing. "CrownBiobeweist auch weiterhin sein großes Engagement für die weltweiteKrebsforschung und seinen Beitrag als führender Anbieterpräklinischer Onkologielösungen.""Dieses Jahr sind wir besonders stolz darauf, unsere verbessertedigitale Interaktionsplattform zu präsentieren, einschließlich einerOncoExpress Mobil-App, die unseren Kunden mobilen Datenzugriffbietet", sagte Gavin Cooper, geschäftsführender Direktor fürMarketing bei CrownBio. "Wir werden 2017 weiter an bahnbrechendenTools arbeiten, um unsere Kunden bei der Forschung zu unterstützen."Informationen zu Crown Bioscience Inc.Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globalerLösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung vonArzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklungder Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungenanbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle undprädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience seine Kundenbei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/351602/crown_bio_Logo.jpgPressekontakt:Jody BarbeauCrown Bioscience Inc. marketing@crownbio.comOriginal-Content von: Crown Bioscience Inc., übermittelt durch news aktuell