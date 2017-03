Crown Bioscience ermöglicht mit dem Start eines kundenorientierten Portals sichern Zugriff auf Daten in Echtzeit

Santa Clara, California (ots/PRNewswire) - Crown Bioscience(http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker6554) und ein globales Serviceunternehmen für dieArzneimittelforschung und -entwicklung, das translationalePlattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den BereichenOnkologie und Stoffwechselerkrankungen, hat mit dem Start einesneuen, sicheren Online-Datenportal die Zugriffsmöglichkeit auf Datenaus Studien beschleunigt.Das patentrechtlich geschützte Kundendatenportal wurde inÜbereinstimmung mit der laufenden Strategie-Initiative aufgebaut, umunseren Kunden mithilfe von digitale Plattformen einen höherenMehrwert zu bringen. Die Plattform wurde von der Bioinformatikgruppevon CrownBio entwickelt. Sie bietet Forschungsergebnisse in Echtzeitund ermöglicht Kunden einen fortlaufenden Zugang zu ihren Daten.Dieses innovative Werkzeug gibt Kunden die Möglichkeit,Veränderungen bei den Daten online durchzuführen oder dieStudienergebnisse in den unterschiedlichsten Formatenherunterzuladen. Außerdem können Kunden ihre Daten in ihr Systemimportieren, um dort, innerhalb der Anwendung ihrer Wahl, weitereAnalysen durchzuführen."Wir leben in einer Zeit, in der es Technik den Menschen erlaubt,auf Daten zuzugreifen, wann und wo sie wollen. Wir bei CrownBiomöchten unseren Kunden diesen Hochgeschwindigkeitsstandard in einersicheren und benutzerfreundlichen Form zur Verfügung stellen", sagteLaurie Heilmann, Senior Vice President des Bereichs GlobaleStrategie, Marketing und Geschäftsentwicklung. Heilmann sagte weiter:"Wir haben verstanden, wie wichtig die Daten für unsere Kunden sind,und deshalb haben wir ein Portal entwickelt, das es unseren Kundenerlaubt, auf ihre Projektaktualisierungen und Datensätze zu jederZeit sicher zuzugreifen."Diese erste Version des Datenportals enthält grundlegendeFunktionen zur Filterung. Zukünftige Versionen werden dieseKernfunktionen ergänzen und sollen vollständig von einemKundenberatungs- und Leitungsteam betreut werden."Diese Leitungsgruppe wird das Erscheinungsbild des Portalsprägen, indem sie sicherstellt, dass unsere digitalen Werkzeuge dieBedürfnisse unserer Kunden widerspiegeln und Lösungen für echteProbleme anbieten", so Gavin Cooper, Executive Director des BereichsMarketing.Weitere Informationen zum Engagement von CrownBio, dieMedikamentenforschung in den Bereichen Onkologie undStoffwechselerkrankungen voranzubringen, erhalten Sie unterhttps://www.crownbio.comÜber Crown Bioscience Inc.Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) ist ein globalesUnternehmen für Lösungen in der Arzneimittelforschung und-entwicklung, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklungder Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungenbereitstellt. Dank seines breiten Portfolios an relevanten Modellenund prädiktiven Tools versetzt Crown Bioscience seine Kunden in dieLage, hervorragende klinische Kandidaten zu liefern.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/351602/crown_bio_Logo.jpgPressekontakt:Jody BarbeauCrown Bioscience Inc. marketing@crownbio.comOriginal-Content von: Crown Bioscience Inc., übermittelt durch news aktuell