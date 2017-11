Crowdinvesting: Der Hamburger Fördertechnik-Spezialist ELBE Industrietechnik knackt 1 Mio. Euro-Marke innerhalb von wenigen Tagen

Hamburg (ots) - Neben Hertha BSC, Little Lunch, von Floerke undRaytrix ist die Hamburger ELBE Industrietechnik GmbH das fünfteUnternehmen das über die Berliner Crowdfunding-Plattform kapilendo.deWachstumskapital in einer Größenordnung von über 1 Mio. Euroeinsammelt. Mit einer geplanten Crowdfinanzierung von bis zu 2,5 Mio.Euro strebt das mittelständische Unternehmen die Umsetzung vonInvestitionsprojekten und die Fortschreibung der erfolgreichenWachstumsgeschichte an."Passgenaue Fördertechnik für die Industrie" lautet der Name desFinanzierungsprojektes der Elbe Industrietechnik GmbH in das Anlegernach 30 Minuten bereits 250.000 Euro und aktuell mehr als 1 Mio. Euroinvestiert haben. Die Kampagne läuft noch 14 Tage bis zum 30.November und das Finanzierungslimit liegt bei 2,5 Mio. Euro (Infosunter www.kapilendo.de/elbe_industrietechnik). Da es sich umEigenkapital-ähnliche Mittel handelt, bietet ELBE Industrietechnikbei einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren einen Festzins in Höhe von8% und einen Erfolgszins von einmalig bis zu 20% an."Plattformen, die in Deutschland Crowdfinanzierungen anbieten,präsentieren sich immer professioneller. Wir haben das für uns alseine echte Alternative zu herkömmlichen Finanzierungen erlebt. Diegute Zusammenarbeit mit kapilendo hat uns zusätzlich überzeugt",kommentiert Gründer und Geschäftsführer Nico Reimers die Entscheidungfür eine Crowdkampagne. "Im aktuellen Niedrigzins-Umfeld erfreuensich Schwarmfinanzierungen einer steigenden Beliebtheit, zumal mitDirektinvestments in deutsche Unternehmen über dieCrowdfunding-Plattformen in der Regel für den Anleger keine Gebührenverbunden sind", so Reimers weiter.Die 2008 von den Hamburger Unternehmern Claus-Ascan Jencquel,Ramin Ghalibaf und Nico Reimers gegründete ELBE Industrietechnik istdank erfolgreicher Akquisitionen in acht Jahren von Null auf rd. 40Mio. Euro Umsatz gewachsen. Für den Ausbau der Geschäftsbereiche undweitere Zukäufe im Rahmen einer Buy and Build-Strategie imKernsegment Fördertechnik-Lösungen und Services wird zusätzlichesKapital benötigt. Anlässe für Akquisitionen sind meistensNachfolgeregelungen von Inhaber-geführten Unternehmen. Ab 2018 plantdas Unternehmen zudem den Aufbau einer weiteren Niederlassung inSüddeutschland und hat hierfür bereits einen weiteren Geschäftsführereingestellt.Gesetzlicher RisikohinweisDer Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risikenverbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetztenVermögens führen.Pressekontakt:Nico Reimers, Gründer und GeschäftsführerELBE Industrietechnik GmbH, Mattentwiete 6, 20457 HamburgTelefon: +49 (0)40 46 00 298 0, Telefax: +49 (0)40 46 00 298 0E-Mail: info@elbe-industrietechnik.deInternet: www.elbe-industrietechnik.deHanna Dudenhausen, Head of PR+IRkapilendo AG, Joachimsthaler Str. 10, 10719 BerlinTelefon: +49 (0)30 364 28 57 05E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.deInternet: www.kapilendo.deOriginal-Content von: ELBE Industrietechnik GmbH, übermittelt durch news aktuell