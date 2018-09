Crowdfunding für digitale Bildung / HABA Digitalwerkstatt möchte allen Kindern die Teilhabe an der digitalisierten Gesellschaft ermöglichen (FOTO)

Berlin (ots) -Ziel der HABA Digitalwerkstatt ist es, Kinder zu befähigen,Gestalter der digitalen Welt zu werden. Am 25. September startet dasUnternehmen aus Berlin deshalb auf der Crowdfunding-PlattformStartnext seine Kampagne für die Digitalwerkstatt Box. Mindestens100.000 Euro sollen eingesammelt werden, damit sich digitale Bildungauf den Weg in jedes Wohnzimmer Deutschlands machen kann."Mit der HABA Digitalwerkstatt Box geben wir Familien erstmaligdie Chance, aus dem eigenen Wohnzimmer eine kleine Digitalwerkstattzu machen. Kinder und Eltern können sich der digitalen Welt gemeinsamnähern, ganz unabhängig von ihren Vorkenntnissen, dem Wohnort oderden Angeboten in der Schule", fasst die Gründerin der HABADigitalwerkstatt, Verena Pausder, die Idee der Box zusammen. Ein Teamaus erfahrenen Pädagogen, Lehrkräften, Informatikern undProgrammierern konzipiert dazu jeden Monat Boxen mit digitalenProgrammier- und Tüftelprojekten für 5- bis 10-Jährige, die direkt zuden Kindern nach Hause geschickt werden.Politik und Schulsystem begegnen den Herausforderungen derDigitalisierung nur sehr zögerlich. Die Euphorie über den Digitalpaktist inzwischen großer Skepsis gewichen und der weitere Weg ungewiss.Gleichzeitig ist der Bedarf an digitalen Lernangeboten für Kinderriesig. "Ich bekomme wöchentlich Nachrichten von Menschen aus ganzDeutschland, die unser Konzept der Digitalwerkstatt in weitere Städteund Regionen tragen möchten. Mit der Box erfüllen wir diesen Wunschnun und bringen digitale Bildung in jeden Teil Deutschlands", erklärtdie Geschäftsführerin der HABA Digitalwerkstatt, Antonia vonPreysing.Digitale Lernangebote eröffnen unseren Kindern Chancen in einerWelt, in der informatische Grundkenntnisse, Anwendungs-Know-how undMedienkompetenz über Lebensqualität und Karriere entscheiden.Umgekehrt bedeutet das: digitale Ungleichheit zementiert sozialeUngleichheit. Die HABA Digitalwerkstatt möchte mit derCrowdfunding-Kampagne deshalb ein Umdenken in der Gesellschaftanstoßen und dazu beitragen, dass digitale Bildung in Deutschlandnicht nur wichtig wird, sondern auch für alle möglich! Im Rahmen derKampagne spendet die HABA Digitalwerkstatt einen Klassensatz derDigitalwerkstatt Box an die Leo-Lionni-Grundschule in Berlin. DieKampagne läuft bis zum 06. November und ist zu erreichen unter:https://www.startnext.com/digitalwerkstattboxÜber die HABA Digitalwerkstatt:Gemeinsam mit HABA hat Verena Pausder 2016 die Digitalwerkstattgegründet, um einen geschützten Raum zu schaffen, in dem Kinderaltersgerecht mit digitalen Werkzeugen experimentieren und kreativsein dürfen. Inzwischen ist die HABA Digitalwerkstatt deutschlandweitvertreten. Mit der Habermaass GmbH als Partner kann sich dieDigitalwerkstatt hundertprozentig auf die Bedürfnisse und Wünsche vonKindern und Eltern sowie Lehrkräften und Erziehern konzentrieren. Mitder Marke HABA steht das Unternehmen seit 80 Jahren für Spielsachen,die das kreative Spielen fördern und Spaß bringen.Pressekontakt:Melanie DriesHead of Communications+49 175 5087400melanie.dries@digitalwerkstatt.deOriginal-Content von: HABA Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell