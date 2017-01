Crowdfunding für Games: Wenn Fans Spiele finanzieren (FOTO)

Berlin (ots) -Spätestens seit dem Erfolg des 100-Millionen-Projektes "StarCitizen" hat sich Crowdfunding als Finanzierungsquelle in derGames-Branche etabliert. Auch viele deutsche Spiele-Projekte wurdenbereits durch Spenden aus dem Netz finanziert - mal aufgrund einerbewussten Entscheidung, mal wegen fehlenderFinanzierungsalternativen.Die zivilisierte Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen. Aufpostapokalyptischen Ruinen blühen Blumen, die Wälder sind saftiggrün, die Flüsse klar. Dieses Paradies, ganz ohne Zivilisation, istdie Spielkulisse des deutschen Action Adventures "Lost Ember". Stattin die Rolle eines einsamen Überlebenden schlüpft der Spieler in dieRolle von Tieren. Als Wolf, Greifvogel oder Fisch erkundet er diefaszinierend lebendige 3D-Welt. Die Spielidee des HamburgerEntwickler-Teams Mooneye Studios klingt mindestens so ungewöhnlichwie reizvoll. Diese Einschätzung teilen offensichtlich auch die über7.700 Unterstützer weltweit, die auf der amerikanischenCrowdfunding-Plattform Kickstarter mehr als 300.000 Euro für dieEntwicklung ausgaben. Ein stolzes Ergebnis für das noch junge Studioaus Hamburg und eines der erfolgreichsten deutschenCrowdfunding-Projekte des Jahres. Dank der finanziellen Unterstützungaus dem Netz soll das Spiel 2018 auf den Markt kommen.In den vergangenen fünf Jahren etablierte sich das Crowdfunding,also das digitale Einsammeln von Geld, als Finanzierungsquelle vonkleineren und größeren Gaming-Projekten. "Junge Entwickler-Teamsfinanzieren auf diese Weise erste Games-Projekte, etablierte Studiostesten, wie gut ihre neuen Spiel-Ideen beim Publikum ankommen",erklärt Maximilian Schenk, Geschäftsführer des BundesverbandesInteraktive Unterhaltungssoftware. Das Prinzip ist immer dasselbe:Die Entwickler werben auf Crowdfunding-Portalen wie Kickstarter oderStartnext oder auf der eigenen Website mit ersten Eindrücken oderspielbaren Schnipseln um die Gunst und das Geld der Unterstützer. AlsGegenleistung für den Vertrauensvorschuss gibt es signierteFan-Artikel, frühe Demo-Versionen, Vorverkaufsrecht oder sogar dieMöglichkeit, einen Teil des Spiels mitzugestalten - je nachdem, wieviel in den digitalen Klingelbeutel geworfen wird.100 Millionen für die unendlichen Weiten des WeltraumsAls einer der Wegbereiter dieser Finanzierungsform gilt TimSchafer. Der Monkey Island Vater fand 2012 für seinPoint&Click-Adventure "Broken Age" keinen großen Publisher. DieBegründung: Dieses Genre sei kaum mehr als eine Liebhaber-Nische undverspreche zu wenig wirtschaftlichen Erfolg. Deshalb wandte sich derProgrammierer an die Netzgemeinde. Mit großem Erfolg: Innerhalb von24 Stunden kamen von zigtausend Fans mehr als eine Million Eurozusammen. Wofür gezahlt wurde, war zu diesem Zeitpunkt kaum bekannt.Schafer versprach ein "oldschool adventure" und die Fans folgtenseinem Aufruf.Noch mehr Vorschusslorbeeren bekam die Weltraum-Simulation "StarCitizen". In den vergangenen vier Jahren sammelte dieses Projekt,eins der wohl ambitioniertesten der Games-Geschichte, mehr als 116Millionen US-Dollar ein. Als Gegenleistung verspricht Erfinder ChrisRoberts seinen Unterstützern ein Massively Multiplayer Online Game inden unendlichen Weiten des digitalen Weltraums - mit Handel, Piraten,haufenweisen Aliens und unzähligen Raumschiffen. Einziger Haken:Spielbar sind trotz vier Jahren intensiver Entwicklungszeit bishernur kleinere Module. Auch ein finales Erscheinungsdatum gibt esbisher nicht. So wundert es kaum, dass bei aller Euphorie über neueTrailer und Eindrücke auch die Kritik an dem ambitionierten Macherwächst. Ein Vorwurf: Missmanagement und Geldverschwendung. Allerdingswar Roberts auch bei seinen legendären Großproduktionen wie "WingCommander" nicht sonderlich pünktlich, womit er schon in den 90erJahren den Frust vieler wartender Fans auf sich zog. Nach derVeröffentlichung waren die meisten Unterstützer angesichts dergebotenen Qualität mit den Ergebnissen aber mehr als zufrieden.Ohne Aufmerksamkeit kein ErfolgDoch die Erfolge von "Lost Ember", "Broken Age" oder "StarCitizen" täuschen schnell über die harte Crowdfunding-Realitäthinweg. Die Liste der gescheiterten Finanzierungsprojekte istdeutlich länger als die der Erfolgsgeschichten. So sammelte diedeutsche Robinson-Crusoe-Simulation "Thousand Miles Out" zuletzt nurknapp 17.000 Euro ein. Geplant waren eigentlich 300.000 Euro. Erst imJuni scheiterte das Fantasy-Sammelkartenspiel "Fable Fortune" aufKickstarter. Es kamen nur 50.000 US-Dollar zusammen, angepeilt waren250.000 Euro. Das sind keine Einzelfälle: So liegt die Erfolgsquotebei Kickstarter-Projekten bei rund 35 Prozent, bei Indiegogo sogarnur bei zehn Prozent. Wichtigster Grund für das Scheitern ist diefehlende Aufmerksamkeit."Wer Unterstützer begeistern möchte, sollte in der Lage sein, einegute Geschichte zu erzählen und vor allem auch zu erklären, welchenMehrwert die Idee für die Unterstützer hat", sagt Denis Bartelt,Gründer der deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext. VielenGründern falle es schwer, die Idee auf den Punkt zu bringen und oftseien Projekte viel zu komplex, um sie schnell begreifen zu können.Crowdfunding funktioniere aber eben nur dann besonders erfolgreich,wenn die Menschen die Idee schnell verstehen und auch weitererzählenkönnen. Dieses virale Weitererzählen sorgt schließlich für die nötigeAufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken, bei Medien undInfluencern. Bei Entwickler-Legenden wie Tim Schafer oder ChrisRoberts sorgten sicher noch die Prominenz und der Pionier-Faktor derAnfangsjahre für zusätzlichen Schwung.Die Ansprüche sind gestiegenDoch die Zeiten haben sich geändert. Eine gut durchdachteCrowdfunding-Kampagne ist längst keine Besonderheit mehr."Crowdfunding für Games hat sich zu einem knallharten Geschäftentwickelt", erklärt Michael Schade vom Hamburger Studio Rockfish.Vor allem die Anforderungen an die Kampagnen seien stark gestiegen.Reichten früher eine vage Skizze und gute Ideen für den Erfolg, istheute ein Finanzierungsaufruf ohne den frühzeitigen Aufbau einerCommunity, die Entwicklung einer Marketing-Kampagne und vor allemvorzeigbaren Eindrücken des Spiels zum Scheitern verurteilt. Damitnicht genug: Die einmal aufgebaute Community will mit regelmäßigenUpdates informiert und im besten Fall noch an der eigentlichenEntwicklung beteiligt werden. Eine stille und konzentrierteEntwicklung hinter Studiotüren ist kaum noch möglich. DieseEntwicklung lässt Crowdfunding-Kampagnen als Finanzierungsquelle fürkleine Entwickler-Teams zunehmend unattraktiver werden.Im Community-Aufbau für Crowdfunding-Kampagnen liegen aber auchChancen: Die Games können stärker zusammen mit den Spielern und damitnäher an ihren Vorstellungen entwickelt werden. Teure Marktforschungwird hinfällig. Außerdem macht dieser direkte Austausch dieSpieleproduktion insgesamt demokratischer. Gleichzeitig birgt dieseneue Nähe aber auch Gefahren und kostet Mühe. Vernachlässigt werdentreue Fans schnell zu erbitterten Kritikern. "ErfolgreichesCrowdfunding kostet Zeit und Ressourcen - vor und während derKampagne und auch danach", sagt Schade. Er spricht aus Erfahrung. Für"Everspace", einen Mobile-Space-Shooter für PC und Konsole, sammelteRockfish im Netz 700.000 Euro ein. Was nach einer stolzen Summeklingt, war trotzdem zu wenig, um das ambitionierte Projektvollständig zu stemmen. Ohne Eigenkapital und den Abschluss vonPlattform-Deals wäre eine Realisierung nicht möglich gewesen.Crowdfunding sollte nicht die einzige FinanzierungsmöglichkeitseinAndererseits gab es für Rockfish auch keine andere Alternative zumCrowdfunding. Die angesprochenen Publisher waren zwar begeistert vonder Grafik und den Ideen der Hamburger Entwickler, sahen aber zuwenig Marktpotential neben Weltraum-Blockbuster-Titeln wie "No Man'sSky" oder "Elite: Dangerous". Keine Seltenheit: Angesichts hoherEntwicklungskosten und oft millionenschweren, weltweitenMarketing-Kampagnen müssen viele Publisher das Risiko reduzieren, umdie Games-Projekte refinanzieren zu können. Auch Banken unterstützenGames-Entwickler nur selten mit günstigen Krediten. In der Regelfehlt Ihnen hierfür das nötige Know-how. Zudem gibt es abgesehen vonProgrammen einzelner Bundesländer keine Produktionsförderung aufBundesebene. Die Folge: Crowdfunding bleibt oft die einzigeAlternative. Doch natürlich ist Kickstarter weit mehr als nur einSammelbecken für Last-Chance-Projekte ohne einen Vermarkter-Deal.Es gibt auch einige Entwickler, die sich bewusst für diesesFinanzierungsmodell entscheiden. So waren an "Lost Ember" einigePublisher interessiert. Am Ende entschied sich das junge Team jedoch,keine kreative Kontrolle abzugeben und die Hoheit über ihrSpielkonzept zu behalten. Mit dem großen Kickstarter-Erfolg istdieser Plan wohl aufgegangen. Ihre Idee bekam viel Aufmerksamkeit, esentstand eine erste Community und die Finanzierung für das kleineStudio war gesichert. King Art Games aus Bremen hat sogar seingesamtes Geschäftsmodell auf den Klingelbeutel ausgerichtet. Und dassehr erfolgreich: Das Studio realisierte mit "Die Zwerge" oder mitdem Adventure "The Book of Unwritten Tales" bereits mehrere sehrerfolgreiche Kampagnen. Weitere sind geplant.Maximilian Schenk, Geschäftsführer des Bundesverbandes InteraktiveUnterhaltungssoftware, sieht diesen Trend mit gemischten Gefühlen."Aufgrund fehlender Produktionsförderungen auf Bundesebene stellenCrowdfunding-Kampagnen häufig eine der wenigen realistischenFinanzierungsmöglichkeiten von Games in Deutschland dar. Spiele perCrowdfunding zu finanzieren sollte aber immer nur eine Möglichkeitsein, nicht die einzige", sagt er. Die entsprechende Forderung desVerbandes: "Damit hierzulande und auch weltweit mehr Menschen Gamesaus Deutschland spielen können, benötigen wir mehr berechenbare undverlässliche Finanzierungsmöglichkeiten sowohl für junge und kleineEntwickler-Teams als auch für etablierte Entwicklungsstudios."VerwendungshinweisDer Abdruck ist honorarfrei. Um ein Belegexemplar wird höflichgebeten.Auf Wunsch übersenden wir Ihnen die Pressebilder im geeignetenFormat.Weitere Informationen unter: https://www.biu-online.de/Pressekontakt:Martin PuppeBIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V.Charlottenstraße 6210117 BerlinTel.: 030 2408779-20Fax: 030 2408779-11E-Mail: puppe@biu-online.dewww.biu-online.deTwitter: @BIU_eVFacebook.com/BIUeVOriginal-Content von: Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU), übermittelt durch news aktuell