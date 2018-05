Crowdfunding für Chancengerechtigkeit

Berlin (ots) - Im Berliner Bezirk Wedding, in dem über 40% derJugendlichen 2016 den Hauptschulabschluss (Berufsbildungsreife) nichtbestanden haben, will die Quinoa-Schule mit Hilfe einerCrowdfunding-Kampagne 20 zusätzliche Schulplätze errichten - damitmehr Jugendliche die Möglichkeit bekommen, die Berufsbildungsreife(BBR) zu erhalten.Die Quinoa-Schule in Berlin-Wedding setzt sich fürChancengerechtigkeit ein. Die Jugendlichen kommen zu mehr als 80% auseinem sozial benachteiligten Umfeld. Viele haben einenMigrationshintergrund und stammen aus unterschiedlichenKulturkreisen. Ziel der Schule ist es, den Schülern und Schülerinneneine Aussicht zur Ausbildung und einen Bildungsaufstieg zuermöglichen. Durch ein chancengerechtes Schulkonzept sollen sich dieBildungspotenziale der Schüler und Schülerinnen entfalten können. DerErfolg der Schule spiegelt sich in der Abschlussrate aus demvergangenen Jahr wieder: 74% der Schüler und Schülerinnenerhielten an der Quinoa-Schule 2017 die Berufsbildungsreife. EinGrund dafür ist, meint Schulleiterin Juliane Schäfer: "Jugendlicheaus schwierigen Umfeldern benötigen häufig eine feste Struktur undverlässliche Absprachen. Durch unsere Tutor*innen erfahren dieSchüler*innen beides sowie ehrliche Wertschätzung und eineindividuelle Unterstützung."Die Crowdfunding-KampagneDamit mehr Schüler und Schülerinnen eine Chance auf einenSchulabschluss bekommen, will die Quinoa-Schule im kommendenSchuljahr 20 weitere Schulplätze für benachteiligte Jugendlicheschaffen. Um die zusätzlichen Schulplätze zu finanzieren, startetedie Schule deshalb eine Crowdfunding-Kampagne. Pantelis Pavlakidis,stellvertretender Schulleiter: "Trotz der ungünstigenStartbedingungen sollen die Jugendlichen ihr persönliches undberufliches Leben selbstbestimmt gestalten und verantwortungsbewusstam gesellschaftlichen Leben teilhaben. Wir wollen deshalb mehrJugendlichen durch einen erfolgreichen Schulabschluss undSchul-Anschluss eine Perspektive für ihr Leben geben."Durch die Crowdfunding-Kampagne möchte Quinoa sicherstellen, dassdie Schule in den kommenden Jahren ihre volle Kapazität erweitern undnutzen kann: Ziel ist es, die Schulplätze von insgesamt 110 Plätzenauf 190 Plätze zu erhöhen. Dafür werden im ersten Schritt 60.000 Eurobenötigt.Weiterführende Informationen:www.startnext.com/quinoaschulewww.quinoa-bildung.dewww.facebook.com/quinoabildungPressekontakt:Ulrike Senff, Mobil: 0178 5223177, E-Mail:ulrike.senff@quinoa-bildung.deQuinoa Bildung für hervorragende Lebensperspektiven gemeinnützige GmbOriginal-Content von: Quinoa - Bildung für hervorragende Lebensperspektiven gGmbH, übermittelt durch news aktuell