Crowdfox von Experten für den Deutschen Gründerpreis vorgeschlagen

Köln (ots) -- Die einzigartige Plattform von Crowdfox wir den Handelsmarktnachhaltig verändernCrowdfox ist mit seiner innovativen Handelsplattform von derExperten-Jury des Deutschen Gründerpreises zum Finalisten gewähltworden.Die Crowdfox-HandelsplattformCrowdfox hat eine zentrale Handelsplattform entwickelt, auf derPrivat- und Unternehmenskunden, Händler und Hersteller einzigartigeVorteile genießen. Durch Kenntnis der Verkaufswahrscheinlichkeit vonProdukten, marktführender Preise und relevanter Händler kann einpreisführendes Produktportfolio mit hoher Lieferqualität beliebigskaliert werden. Die Crowdfox-Engine errechnet in Echtzeitmarktpreisabhängige Verkaufspreise auf gesichertenEinkaufskonditionen mit interessantem Margenpotential. Auf Basisstochastischer Dynamik werden Einkaufskontingente automatisiert beiHändlern und Herstellern angefragt, die zusätzliches Margenpotentialermöglichen. Der erstmals hoch automatisierte Prozess vonProduktneuanlage, Händleranfrage und Verkaufsabwicklung ermöglichteine starke Skalierung."Dieses Jahr startet für uns so erfolgreich wie das letzte geendethat. Wir sind wirklich geehrt, dass so ein renommierter Preis wie derDeutsche Gründerpreis uns ausgewählt hat. Es ist wichtig für uns alsjunges Unternehmen, dass unser Innovationspotential anerkannt wirdund wir unseren Weg weiterhin so erfolgreich fortsetzen können", sagtWolfgang Lang, CEO bei der Crowdfox GmbH.Über CrowdfoxAls fairer Online-Marktplatz vereint Crowdfox die Vorteile vonKunden-Club, Preisvergleichsseiten und E-Commerce-Plattform. Nutzerkönnen eine große und stetig erweiterte Auswahl an tausendenhochwertigen Produkten aus allen gängigen Kategorien, wie Elektronik,Haushalt, Beauty, Kinder und Feinkost zu exklusiven Preisen erwerben.Händlern bietet Crowdfox einen komplett gebührenfreien Absatzkanalfür ihre Produkte und begründet damit das neue Zeitalter des FairCommerce. Crowdfox wurde 2013 in Köln gegründet und hat seinenFirmenhauptsitz im Kölner Mediapark.