Crowdfox ist Finalist für den Preis Top Produkt Handel 2017

Köln (ots) -- Crowdfox ist einer der drei Finalisten in der Kategorie ShopIdeen- Bis 31. Januar kann unterhttp://business-handel.de/tph2017-voting.html abgestimmt werdenPünktlich zum Jahresanfang wurde Crowdfox von der renommiertenZeitschrift Business Handel zu einem von drei Finalisten in derKategorie Shop Ideen gekürt. Die Redaktion und eine Jury ausFachleuten haben Crowdfox aus zahlreichen Bewerbern ausgewählt.Insbesondere die einzigartige und innovative Verbindung von fairemOnline-Marktplatz sowie den Vorteilen von Kunden-Club,Preisvergleichsseiten und E-Commerce-Plattform macht Crowdfox zueinem heißen Kandidaten auf den Preis. Der Preis wird im März 2017anlässlich der Euroshop 2017 in Düsseldorf bereits zum neunten Malverliehen."Wir sind sehr stolz, dass wir dieses Jahr zu den Finalisten fürden Preis Top Produkt Handel zählen. Wir fühlen uns bestätigt, dassunser innovatives Konzept als fairer Marktplatz mit einer einmaligenTechnologie von Händlern und Kunden angenommen wird. Ein solcherErfolg spornt uns für die Zukunft weiter an", sagt Wolfgang Lang, CEObei der Crowdfox GmbH.Pressekontakt:HBI GmbHCorinna VossTel: +49 89 993887-30Corinna_voss@hbi.deOriginal-Content von: Crowdfox, übermittelt durch news aktuell