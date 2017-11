Crowd Machine von Metavine stellt ihre Vision für die Evolution der Blockchain vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Zum ersten Mal auf dem Markt: Ein vollständigerBlockchain-Developer-Stack zur Dezentralisierung von Apps der ZukunftMetavine Labs, die das renommierte Produkt Metavine Genesis(TM) (https://www.prnewswire.com/news-releases/metavine-announces-the-genesis-platform-300290896.html) herausgebracht haben, stellten heute einenPrototyp für die Evolution der Blockchain und die Schaffungvollständig dezentralisierter Anwendungen mit dem Namen Crowd Machine(http://crowdmachine.com/) vor.(Logo: (Logo:http://mma.prnewswire.com/media/606073/Crowd_Machine_Logo.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/606074/Metavine_Crowd_Machine.jpg )Crowd Machine bietet einen vollständigen Developer-Stack mitskalierbarer Berechnung, Dateispeicher, externen Daten,Monetarisierung und Zahlungen für die Erstellung dezentralerAnwendungen der Zukunft. Mit der Verfügbarkeit aller dieserKomponenten sind "dezentralisierte Apps für ein dynamischesMainstream-Wachstum gerüstet", erklärt Fred Ehrsam, ehemaligerMitgründer von Coinbase, in diesem Beitrag von Medium (https://medium.com/@FEhrsam/the-dapp-developer-stack-the-blockchain-industry-barometer-8d55ec1c7d4) .Die Lösung von Crowd Machine wird noch weiter verbessert durch dieTatsache, dass diese dezentralen Apps auf jeder Blockchain aufgebautwerden können. Dies wird unterstützt von einer Zero-Code-Umgebung, inder praktisch jeder eine App erstellen kann."Das Ökosystem der Produktions-Blockchain wächst nur langsam, weilherkömmliche Entwicklungsansätze es nicht ermöglichen, Anwendungen ineinem Tempo zu entwickeln, das dem Marktbedarf entspricht", sagteCraig Sproule, CEO von Crowd Machine."Der Markt für sogenannte ICOs (Initial Coin Offerings) istübersät mit White Papers, die vielversprechende Anwendungen inunrealistischen Zeitrahmen liefern. Crowd Machine liefert dieTechnologie, mit der diese Versprechen erfüllt werden können", fuhrSproule fort.Crowd Machine besteht aus drei wesentlichen Bestandteilen:- Der Crowd Computer - eine globale, dezentralisierte Engine zurAusführung von Blockchain-Smart-Verträgen und dezentralen Apps. EinPeer-to-Peer-Netzwerk von virtuellen Crowd-Maschinen (CVM, CrowdVirtual Machines), die auf Peer-Geräten ausgeführt werden, derenEigentümer für die Nutzung ihrer überschüssigen Prozessorleistungentschädigt werden. Diese höchst leistungsfähige dezentrale Cloudwird von den ehemaligen Blockstream-Entwicklern Ben Gorlick undJohnny Dilley fertiggestellt, die dem Projekt beigetreten sind.- Mit Crowd App Studio können herkömmliche und Blockchain-Apps ohneCode 45-mal schneller und billiger erstellt werden.- Crowd Share ermöglicht es der Entwicklergemeinschaft, Quellcode inihr Repository einzubringen. Jedes Mal, wenn Quellcode auf demCrowd Computer konsumiert und ausgeführt wird, wird dasCommunity-Mitglied, das den Code beigesteuert hat, entschädigt.Crowd Machine ist die einzige Full-Stack-Technologie zurErstellung und Ausführung dezentralisierter Apps, die in bestehendeSmart Contracts integriert werden kann und die Funktionalität dieserVerträge erweitert. Diese Technologie funktioniert sowohl On-Chainals auch Off-Chain, so dass reale Enterprise-Class-Lösungen geliefertwerden.Die Technologie wurde von folgenden Fortune-500-Unternehmengetestet: General Electric, AON Hewitt, KONE, Anthem und PacificWestern Bank. Entwickler und Neulinge können Apps kostenloserstellen, wodurch Codieren der Vergangenheit angehört und einernstzunehmender Konkurrent für das Erstellen von dezentralisiertenApps (Dapps) auf Solidity wird.Ein Einführungsvideo finden Sie hier(https://www.youtube.com/watch?v=9sIauOm2N0k).Informationen zu MetavineMetavine liefert einen innovativen Ansatz für den Lebenszyklus vonAnwendungen, der es Unternehmen ermöglicht, zum ersten Mal digitaleAgilität in der Cloud zu erzielen. Metavine genießt das Vertrauen dergrößten Unternehmen der Welt. http://www.metavine.comInformationen zu Crowd MachineCrowd Machine revolutioniert die Blockchain und dendezentralisierten Anwendungssektor mit einem vollständigenBlockchain-Developer-Stack von Metavine Lab. Das Projekt, das imNovember 2017 gestartet wird, ist auf beträchtliches Wachstumausgerichtet. http://www.crowdmachine.comOriginal-Content von: Metavine and Crowd Machine, übermittelt durch news aktuell