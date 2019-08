CrowdStrike gründet Falcon Fund zur Förderung von Security-Start-ups

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Sunnyvale, USA (ots) - CrowdStrike, der führende Anbieter fürCloud-basierten Endgeräteschutz, hat heute zusammen mit Accel denFalcon Fund vorgestellt, einen Investmentfonds für Unternehmen in derFrühphase. Der Fonds wird sich auf Seed- und Series-A-Investitionenin Start-ups konzentrieren, die Anwendungen auf der CrowdStrikeFalcon-Plattform entwickeln.Der Falcon Fund ist hierfür als Co-Investor und strategischerPartner gemeinsam mit Lead-Investoren auf der Suche nach innovativenund engagierten Start-ups, die die dringlichsten Sicherheits- undIT-Herausforderungen ihrer Kunden lösen möchten. Nach derFinanzierung wird CrowdStrike die ausgewählten Anbieter in denCrowdStrike Store aufnehmen. Der CrowdStrike Store ist eineCloud-basierte Platform-as-a-Service-Sicherheitslösung, die dieFalcon-Plattform für Anwendungen von Drittanbietern öffnet. Er bietetKunden ein einheitliches Security-Cloud-Ökosystem ausvertrauenswürdigen Partnern und Anwendungen. Mit dem neuen Fondswollen CrowdStrike und Accel den Markteintritt der jeweiligenStart-ups beschleunigen und sie dabei unterstützen, ihre Innovationenzu vermarkten.Die offene, Cloud-native API-Architektur von CrowdStrike Falconwurde entwickelt, um ein gemeinsames Sicherheitsökosystem zuschaffen, in dem Entwickler und Partner die Zukunft von IT-Securityund dem laufenden IT-Betrieb entscheidend mitgestalten können. Durchden universellen Endpoint-Agenten der CrowdStrike Falcon-Plattformkönnen Start-ups neue Lösungen entwickeln, ohne dass sie erst eigeneneue Endpoint-Agenten entwickeln oder einsetzen müssen. Auch dieInvestition in teure Plattformen für Storage und Analytik entfälltdadurch. Durch die Erfassung und Analyse von Daten auf Maschinenebenekönnen Sicherheitsexperten über Bedrohungen informiert undprogrammierbare Aktionen im Falcon-Ökosystem erstellt werden.CrowdStrike sammelt riesige Mengen an Endpunktdaten zuSicherheitsereignissen, derzeit in einer Größenordnung von zweiBillionen pro Woche. Start-ups haben die Möglichkeit, diese Daten unddie Infrastruktur der Plattform zu nutzen, um schnell neue Lösungenzu entwickeln, die sie dann nahtlos vermarkten und über denCrowdStrike Store liefern können. Über den Store bietet CrowdStrikeaußerdem wichtige Partnerressourcen für qualifizierte Start-ups, wiez. B. die Integration, das Marketing oder den Go-to-Market-Support.Zu den Hauptvorteilen des CrowdStrike Funds gehören:Für Kunden: Von Start-ups entwickelte Anwendungen eröffnen Kundenden Zugang zu neuen und überzeugenden Innovationen, mit denen sieihre allgemeine Sicherheitslage verbessern und den IT-Betrieboptimieren können, ohne zusätzliche Agenten implementieren oderverwalten zu müssen.Für Start-ups: Start-ups erhalten Ressourcen, die sie bei derEntwicklung und Integration von Anwendungen unterstützen, ihreMarkteinführungsstrategie beschleunigen und vom Gesamtwert desCrowdStrike Falcon-Ökosystems profitieren lassen.Für Partner: Partner werden durch das einzigartige, kollaborativeSecurity-Cloud-Ökosystem des CrowdStrike Stores weiter befähigt, neueKunden durch das Hinzufügen von Anwendungen, die von Falcon FundStart-ups entwickelt wurden, anzusprechen."Mit der Gründung des Falcon Funds investieren wir in die nächsteGeneration von Innovatoren, die sich der Lösung der dringlichstenSecurity- und IT-Herausforderungen unserer Zeit verschrieben haben.Dafür nutzen sie das Potenzial der Cloud-basierten Architektur desFalcon-Plattform-Agenten. Wir planen, in Unternehmen zu investieren,die unseren Fokus auf den Kundenerfolg teilen und den Betrieb und dasManagement von Security- und IT-Systemen vereinfachen", sagte GeorgeKurtz, CEO und Mitgründer von CrowdStrike."Cyberattacken haben nach wie vor Auswirkungen auf Unternehmen inallen Branchen und wir freuen uns, gemeinsam mit CrowdStrike inStart-ups zu investieren, die einige der geschäftskritischstenProbleme angehen, mit denen sich Unternehmen heute konfrontiertsehen. Der Falcon Fund wird die Ressourcen bereitstellen, dieerforderlich sind, um das offene API-Modell der CrowdStrike-Plattformzu nutzen und so Cyber-Bedrohungen zu stoppen und den IT-Betrieb zuverbessern. Durch den Fonds werden CrowdStrike und Accel weiterhinInnovationen in der Cloud vorantreiben und den Wert vonBedrohungsdaten in großem Maßstab aktivieren", sagt Sameer Gandhi,Partner bei Accel.Um sich zu qualifizieren, müssen die Start-ups:- Ein erfahrenes Team mitbringen, welches ein bedeutendes Problemangeht, das die Analyse von Endpunktdaten und/oder das Ergreifenvon Maßnahmen am Endpunkt erfordert.- Bereits das Interesse anderer Lead-Investoren für eine Seed-oder Series A-Finanzierung geweckt haben.- CrowdStrike Falcon APIs und den Endpoint-Agenten nutzen.- An einem Produkt arbeiten, das wachsende Marktchancen bietet.Über CrowdStrikeCrowdStrike ist der führende Anbieter von Cloud-basiertem Schutzfür Endgeräte. Die CrowdStrike Falcon Plattform verhindert mithilfevon künstlicher Intelligenz Angriffe auf Endgeräte im oder außerhalbdes Netzwerks und bietet sofortigen Schutz und Transparenz imgesamten Unternehmen. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Durchihre Cloud-Infrastruktur und die Single-Agent-Architektur reduziertdie Plattform Komplexität, erleichtert die Verwaltung und erhöht dieSkalierbarkeit. CrowdStrike betreut Kunden aus fast allen Industrienund Branchen, darunter führende Finanzinstitutionen,Energieunternehmen und Gesundheitsversorger. Insgesamt werdenLösungen des Unternehmens in 176 Ländern eingesetzt. CrowdStrikewurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien,und ist am NASDAQ gelistet. Weitere Informationen finden Sie unterwww.crowdstrike.de.Blog:https://www.crowdstrike.com/blog/crowdstrike-launches-falcon-fund/Bewerbungen: https://www.crowdstrike.com/falcon-fund/Bildmaterial: https://www.dropbox.com/home/CrowdStrikePressekontakt:PIABO PR GmbHCaroline Jechow | Senior Account ManagerE-Mail: crowdstrike@piabo.netTelefon: +49 30 2576 205 261Original-Content von: CrowdStrike, übermittelt durch news aktuell