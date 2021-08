CrowdStrike-Aktien: Warum ist sie so beliebt?

CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) wird am Dienstag deutlich höher gehandelt, nachdem die Nasdaq bekannt gab, dass das Unternehmen in den Nasdaq-100 Index aufgenommen wird.

Die Aufnahme von CrowdStrike in den Index wird mit der Eröffnung des Handels am 26. August wirksam.

CrowdStrike ist ein Cybersicherheitsunternehmen, das sich auf den Schutz von Endpunkten, Bedrohungsdaten und die Beseitigung von Angriffen spezialisiert hat. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung