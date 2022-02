CrowdStrike Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Für die Aktie Crowdstrike aus dem Segment "Software und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 08.02.2022, 15:08 Uhr, ein Kurs von 178.84 USD geführt.

Die Aussichten für Crowdstrike haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Crowdstrike-Aktie ein Durchschnitt von 234 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 178,84 USD (-23,57 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (192,35 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,02 Prozent Abweichung). Die Crowdstrike-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Crowdstrike erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Crowdstrike sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 26 Buc, 3 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 2 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Crowdstrike. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 283,83 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 58,7 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 178,84 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Anleger: Crowdstrike wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Buy" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.