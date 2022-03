CrowdStrike-Aktie: Damit ist zu rechnen!

CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) berichtet am Mittwoch nach der Glocke über die Ergebnisse. Die Aktien des Unternehmens stürzten am Dienstag um mehr als 6 % ab.

Überblick

In der CNBC-Sendung „Options Action“ sagte Mike Khouw von Optimize Advisors, dass die Aktie mit mehr als dem 1,6-fachen ihres durchschnittlichen Tagesvolumens gehandelt wird. Der Markt geht von einem Kursanstieg von 12,5 % bis zum Ende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung