CrowdScore: Erstes Tool für Führungskräfte zur Beurteilung des Cyber-Bedrohungsstatus

Sunnyvale, USA (ots) - CrowdStrike, der führende Anbieter fürCloud-basierten Endgeräteschutz, erweitert seine CrowdStrike Falcon®Platform mit CrowdScore[TM] um ein weiteres Tool. CrowdScore ist eineeinfache Metrik, mit der Führungskräfte in Echtzeit dasBedrohungslevel für Cyber-Angriffe bestimmen können. Das ermöglichtihnen, schnell auf Vorfälle zu reagieren und Ressourcenbereitzustellen.Um eine optimale IT-Sicherheit gewährleisten zu können, ist beikritischen Vorkommnissen eine rasche Erkennung, Ermittlung undReaktion entscheidend. Die CrowdStrike-Studie zur 'Breakout Time' hatbereits gezeigt, dass Sicherheitsteams Angriffe auf dasUnternehmensnetzwerk in der ersten Minute erkennen, in zehn Minutenverstehen und innerhalb einer Stunde eindämmen müssen, damitschadhafte Vorgänge gestoppt werden können (1-10-60-Regel).Üblicherweise ist das eine große Herausforderung für Unternehmen -Grund dafür sind fehlende Ressourcen und die mangelhaftePriorisierung einer stetig wachsenden Anzahl an Alerts. CrowdScorebietet nun für beides eine Lösung.Führungskräfte können mit dem neuen Tool sicherstellen, dass siesofort über Vorfälle im Unternehmensnetzwerk informiert werden, dieein Krisenmanagement erforderlich machen. Darüber hinaus ermöglichtes IT-Security-Teams, von der taktischen Störungsbehebung zumstrategischen Management sicherheitsrelevanter Vorfälle überzugehen."Mit der Einführung von CrowdScore ändern wir die Art und Weise, wieUnternehmen mit Cyber-Bedrohungen umgehen und wie unsere Kunden dieCrowdStrike Falcon-Plattform für sich nutzen", sagte DmitriAlperovitch, CTO und Mitgründer von CrowdStrike. "Dank unserernativen Cloud-Plattform und der KI-basierten Analysen verschaffen wirKunden einen leicht verständlichen Überblick über die Bedrohungslageihres Unternehmens. So können Unternehmen Cyber-Angriffenentgegenwirken und die 1-10-60-Regel einhalten."Die wichtigsten Funktionen und Vorteile von CrowdScore sind:- Ein organisationsweiter Bedrohungs-Score in Echtzeit. Er hilftden Verantwortlichen dabei, das Ausmaß der Bedrohungen zuverstehen, denen ihr Unternehmen ausgesetzt ist. CrowdScoreführt zu besseren Entscheidungen auf Führungsebene und zu einereffektiveren strategischen Planung.- Ein Incident Dashboard, das einzelne, aber zusammengehörigesicherheitsrelevante Events automatisch zusammenfasst undVorfälle intelligent priorisiert. Dadurch werden kritischeVorfälle direkt erkannt - manuelles und zeitaufwendiges Triagegroßer Mengen von Alerts wird unnötig.- Ein Incident Workbench, das dank Visualisierungen und einemerweiterten Kontext einen umfassenden Überblick über dieCyber-Bedrohungen gibt. Es automatisiert alle arbeitsintensivenSchritte bei der Ermittlung von Bedrohungen und reduziert so denZeitaufwand für die Spezialisten."Sicherheitsteams fehlen oft die nötigen Ressourcen, um auf alleVorfälle und Alerts reagieren zu können. Erfolgreiche Security Teamssind in der Lage, effizient zu selektieren, welche davon wannadressiert werden müssen. Mit CrowdScore kann nun die Analyse von unddie Reaktion auf Angriffe besser informiert, schneller und effektiverablaufen. Dadurch können Sicherheitsexperten strategisch undrechtzeitig auf die wirklich kritischen Bedrohungen im Netzwerkreagieren. Aber auch für Führungskräfte wird ein solches Set anFeatures immer wichtiger, wenn sie fundierte Gespräche über dieRisiken und den Bedrohungsstatus ihres Unternehmens führen möchten",sagte Frank Dickson, Vizepräsident von IDC Research.Einen Blogbeitrag dazu finden Sie hier:www.crowdstrike.com/blog/introducing-crowdscore/Bildmaterial ist hier zu finden:www.dropbox.com/sh/swirqnx9w5ccrfg/AABPUBl-KHR-Mbgc7VXRiNFua?dl=0Über CrowdStrikeCrowdStrike ist der führende Anbieter von Cloud-basiertem Schutzfür Endgeräte. Die CrowdStrike Falcon Plattform verhindert mithilfevon künstlicher Intelligenz Angriffe auf Endgeräte im oder außerhalbdes Netzwerks und bietet sofortigen Schutz und Transparenz imgesamten Unternehmen. Sie ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Durchihre Cloud-Infrastruktur und die Single-Agent-Architektur reduziertdie Plattform Komplexität, erleichtert die Verwaltung und erhöht dieSkalierbarkeit. CrowdStrike betreut Kunden aus fast allen Industrienund Branchen, darunter führende Finanzinstitutionen,Energieunternehmen und Gesundheitsversorger. Insgesamt werdenLösungen des Unternehmens in 176 Ländern eingesetzt. CrowdStrikewurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien,und ist am NASDAQ gelistet. Weitere Informationen finden Sie unterwww.crowdstrike.dePressekontakt:PIABO PR GmbHCaroline Jechow | Senior Account ManagerE-Mail: crowdstrike@piabo.netTelefon: +49 30 2576 205 261Original-Content von: CrowdStrike, übermittelt durch news aktuell