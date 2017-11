CrowdFlower erhält AWS Machine Learning-Kompetenzstatus

Die Human-in-the-Loop-KI-Lösung von CrowdFlower optimiert dieErstellung von Trainingsdaten zur kontinuierlichen Verbesserung vonMaschinenlernalgorithmenSan Francisco (ots/PRNewswire) - CrowdFlower(https://www.crowdflower.com/), eine Human-in-the-Loop-KI-Lösung fürData Science- und Machine Learning (ML)-Teams, gab heute bekannt,dass sie den Amazon Web Services (AWS)-ML-Kompetenzstatus erhaltenhat. CrowdFlower wurde wegen der Fähigkeit ausgewählt, Lösungen undDienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die Datenwissenschaftlerund ML-Fachleute dabei unterstützen, ihre Unternehmensdaten für dasTraining von Vorhersagemodellen vorzubereiten und mit Anmerkungen zuversehen.KI-Systeme dringen zunehmend in den Mainstream ein und ihr Nutzenwird oft durch die Qualität der Trainingsdaten definiert, die einemAlgorithmus die Informationen über eine Umgebung vermitteln, in dersie operieren müssen. Obwohl sie leistungsfähig und in der Lage sind,innerhalb von Millisekunden komplexe mathematische Gleichungen zuverarbeiten, erfordern Algorithmen riesige Mengen an strukturiertenInformationen, um zu lernen, wie man auf eine gegebene Aufgabereagiert oder damit umgeht, egal, ob es sich dabei um das Fahreneines Autos oder das Klassifizieren von Support-Tickets handelt.Die Human-in-the-Loop-Softwarelösung von CrowdFlower wandeltunstrukturierte Daten aus der realen Welt, also Text, Bilder, Audiound Video, in qualitativ hochwertige, umfangreiche, strukturierteTrainingsdatensätze um. Die CrowdFlower-Lösung richtet außerdem einekontinuierliche Feedback-Schleife ein, in der neue Daten ständig dazugenutzt werden können, die Leistung einer KI-Lösung zu optimieren undzu verbessern.CrowdFlower ist eines der ersten Unternehmen, das dieAWS-ML-Kompetenz erhalten hat und ist damit jetzt offiziell ein Teildes AWS-Partnernetzwerks (APN). APN-Mitglieder arbeiten als Netzwerkzusammen, um Lösungen zu entwickeln und anzubieten, die Unternehmendabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit von Daten für die Behebungvon Problemen zu nutzen. Mit dem Erwerb der AWS-ML-Kompetenz hatCrowdFlower das ML-Know-how auf AWS verifiziert."Wir freuen uns darüber, ein AWS-ML-Kompetenzpartner zu sein undmit anderen innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die großenund kleinen Unternehmen dabei helfen, das Geschäftspotenzial von MLzu nutzen", sagte Robin Bordoli, CEO von CrowdFlower. "Als führendesUnternehmen für Trainingsdaten ausgezeichnet zu werden, ist eineEhre. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, KI inder realen Welt zum Laufen zu bringen, indem wir unsereHuman-in-the-Loop-Plattform mit AWS-Lösungen für das maschinelleLernen kombinieren."Wegen der Komplexität des Aufbaus eines skalierbaren undzuverlässigen Produktionsworkflows für Milliarden von Vorhersagen istder maßstabsgerechte Einsatz von ML nach wie vor eineHerausforderung", sagte Joseph Spisak, Globaler Leiter für KI- undML-Partnerschaften bei Amazon Web Services, Inc. "Wir sindbegeistert, dass CrowdFlower jetzt ein APN-Partner für dasKompetenzprogramm Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen ist.Durch die Automatisierung von Routineaufgaben können sich Teams vollund ganz auf die Lösung von Problemen konzentrieren, und müssen keineZeit damit verschwenden, sich Gedanken darüber zu machen, wie sieihre Modelle optimieren und einsetzen können."Durch die Teilnahme am AWS-ML-Kompetenzprogramm wird CrowdFlowerAWS-Kunden in Kombination mit der CrowdFlower-Plattform bei derBereitstellung von AWS Machine Learning-Lösungen unterstützen, um KIfür eine Vielzahl von Datentypen, Anwendungen und Branchen nutzbar zumachen.Informationen zu CrowdFlowerCrowdFlower ist eine Human-in-the-Loop-KI-Lösung für Data Science-und Machine Learning-Teams. Die CrowdFlower-Softwareplattformtrainiert, testet und passt Machine Learning-Modelle an, damit KI inder realen Welt funktioniert. Die Technologie und das Know-how vonCrowdFlower unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, unteranderem autonome Fahrzeuge, intelligente PDAs, medizinischeBildmarkierung, Identifizierung von Konsumartikeln,Inhaltskategorisierung, Ticketklassifizierung für den Kundensupport,Einblick in soziale Daten, CRM-Datenanreicherung,Produktkategorisierung und Suchrelevanz.CrowdFlower hat seinen Hauptsitz im Mission District in SanFrancisco und wird von Canvas Ventures, Trinity Ventures, IndustryVentures, Microsoft Ventures und Salesforce Ventures unterstützt.CrowdFlower betreut Fortune 500-Unternehmen und schnell wachsende,datengesteuerte Organisationen in einer Vielzahl von Branchen. Fürweitere Informationen besuchen Sie bitte www.crowdflower.com.Pressekontakt:Mike MoellerAircover Communications408-439-4169mike.moeller@aircoverpr.comOriginal-Content von: CrowdFlower, übermittelt durch news aktuell