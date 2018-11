Mainz (ots) -Ein Ansatz, viele Formate: Das crossmediale Innovationsprojekt"History 360°" setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:vier klassischen Dokumentationen, die in ZDFinfo und der ZDFmediathekzu sehen sind, sieben Online-Kurzdokumentationen in 360°, einerVR-Anwendung sowie der Sonderseite history360.zdf.de. Das gesamteAngebot ist ab Samstag, 1. Dezember 2018, 10.00 Uhr, in derZDFmediathek abrufbar, die linearen TV-Dokumentationen werdenebenfalls am Samstag, 1. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr in ZDFinfoausgestrahlt.Den modernen Menschen gibt es seit etwa 300.000 Jahren - imVergleich zur Erdgeschichte ist das nicht mehr als ein Wimpernschlag.Doch wie wurde er zu dem, was er heute ist? Dieser Frage gehen dieModeratoren Mirko Drotschmann und Harald Lesch in vier Folgen derTV-Dokumentation "History 360° - Geschichte der Menschheit" auf denGrund.In der ZDFmediathek, der ZDFmediathek-App sowie der ZDF-VR-Appführt Mirko Drotschmann die User in sieben 360°-Kurzdokumentationenzu besonderen historischen Stätten - beispielsweise in dieKreisgrabenanlage von Goseck, wo die Jungsteinzeit wieder auflebt,oder in das Nationaltheater von Weimar, wo Goethe und Schiller dieZusammenhänge von Kultur und Politik erläutern. Durch die Verbindungvon Originalschauplätzen, Archivmaterial und Animationstechnik bietendie 360°-Kurzdokumentationen einen neuen Blick auf die Geschichte.Eine historische Virtual-Reality-Anwendung mit Spiel-Elementenrundet das "History 360°"-Angebot ab: Im virtuell begehbarenFlughafen Tempelhof können sich User auf eine Zeitreise durch diewechselvolle Geschichte des Flughafens begeben. Roboter Victorpräsentiert an Originalschauplätzen zahlreiche Archivaufnahmen. DankPhotogrammetrie, einem Verfahren, bei dem aus Tausenden von Fotos ein3D-Raum entsteht, und moderner Animationstechnik wird dort ein Raumerschaffen, in dem Wissensvermittlung besonders eindrücklichfunktioniert.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/history360gradPressemappe: https://ly.zdf.de/FVl/http://history360.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell