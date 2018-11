Crossmatch liefert 150.000 optische Fingerprint-Module zur Wählerregistrierung für Parlamentswahlen in Bangladesch

Wahlkommission will mit biometrischen Daten gegen WahlbetrugvorgehenPalm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Crossmatch®, einweltweit anerkannter Anbieter von Lösungen für Identitätsmanagementund gesicherte Authentifizierung, meldete heute, dass das Unternehmendie Lieferung von 150.000 seiner optischen Fingerprint-Moduleabgeschlossen hat, die in elektronischen Wahlautomaten (ElectronicVoting Machines, EVM) in den bevorstehenden Parlamentswahlen inBangladesch zum Einsatz kommen werden.Die biometrischen Module sollen in die von der Bangladesh MachineTools Factory (BMTF) gebauten EVMs integriert und von der BangladeshElection Commission genutzt werden. In den lokalen Medien wurdebereits ausführlich darüber berichtet, wie die Kommission Wahlbetrugund Wahlmanipulation eindämmen will.In Bangladesch können die Stimmberechtigten ihre Identität aufunterschiedliche Art und Weise verifizieren lassen, unter anderemdurch Smart Cards und Wähler-ID-Nummern, die biometrischeIdentifikation über Fingerabdruck ist jedoch zwingend vorgegeben.Nicht nur die Wähler sind zur Abgabe von Fingerabdrückenverpflichtet, auch der Betreiber eines elektronischen Wahlautomatenmuss ein eindeutiges Passwort mit Fingerabdruck eingeben, um auf dasGerät zugreifen zu können. Ohne Prüfung des Fingerabdrucks hatniemand Zugang zu den Wahlmaschinen."Crossmatch hat sich der Herausforderung gestellt und 150.000Einheiten in knapp vier Wochen für Bangladesch geliefert", erklärtRichard Agostinelli, Crossmatch CEO. "Die Großserienfertigung inunseren Single Finger- und Tenprint-Livescan-Produktlinien ist mitBlick auf unseren Kundenstamm und die Anwendungsszenarien Routine füruns, und wir haben dank unserer bewährten Technologie undhochwertigen Lieferkette das geschafft, was andere Anbieter nichtleisten konnten".Der optische Einzelfingerabdruck-Sensor zählt zu den populärstenbiometrischen Sensoren von Crossmatch. Die Sensor-Serie bietetbeispiellose Benutzerfreundlichkeit, eine Auflösung von 500 dpi zurErfassung von Fingerabdrücken in hoher Qualität, und ist erste Wahlbei Stimmabgabesystemen, sicherer Authentifizierung beimNetzwerkzugriff und einer Reihe weiterer Anwendungen, die einegesicherte Identitätsfeststellung erforderlich machen.Informationen zu CrossmatchCrossmatch® unterstützt Hunderte von Millionen von Anwendern aufder ganzen Welt dabei, die Herausforderungen beim Security- undIdentitätsmanagement zu bewältigen. Unsere bewährte DigitalPersona®Komposit-Authentifizierungssoftware stellt den optimalen Satz vonAuthentifizierungsfaktoren bereit, um den heutigen spezifischenRisikovorgaben gerecht zu werden und eine vollständige Abdeckung derAuthentifizierung im Unternehmensbereich zu ermöglichen. DieIdentity-Management-Lösungen von Crossmatch umfassen zuverlässigebiometrische Hardware und Software für das Identitätsmanagement, diedie für kritische Anwendungen erforderliche Spitzenqualität undHochleistung liefern. Unsere Lösungen finden in den BereichenFinanzen, Einzelhandel, Gewerbe, Regierungen, Vollzugsbehörden undMilitär Anwendung. Crossmatch ist Teil von HID Global(http://www.hidglobal.com/), eine Marke der ASSA ABLOY Gruppe.Erfahren Sie mehr: Crossmatch.com (https://www.crossmatch.com/)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/367963/Crossmatch___Logo.jpgPressekontakt:John HinmonVPGlobal Marketing+1 561-493-7401Original-Content von: Crossmatch, übermittelt durch news aktuell