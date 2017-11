Crossmatch integriert Verhaltensbiometrie von BehavioSec in DigitalPersona, die Authentifizierungslösung für Unternehmen

Partnerschaft sorgt für Aufnahme der Verhaltensauthentifizierungin das schon jetzt robuste Angebot an FaktorenPalm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Crossmatch®, einweltweit anerkannter und führender Anbieter von Lösungen für dieErfassung im Identitätsmanagement und Authentifizierung, hat heuteeine Partnerschaft mit BehavioSec, einem führenden Anbieter vonLösungen zur Verhaltensbiometrie, bekannt gegeben, in deren Rahmendie Erfassung von Tastatureingaben als Authentifizierungsfaktor indie firmeneigene Sicherheitsanwendung für Großunternehmen eingebundenwerden soll.Die mehrteilige Authentifizierungs(https://www.crossmatch.com/what-is-composite-authentication/)-Lösungvon Crossmatch, die unter dem Namen DigitalPersona® bekannt ist,bietet jetzt schon eine belastbare Menge anAuthentifizierungsfaktoren, die auf Grundlage der Präferenzen einerjeden Organisation angepasst werden können. Dazu gehören etwa eineinmaliges Passwort, PIN, Kontakt- oder kontaktlose Karten undFingerabdruck. Die Einbindung von BehavioSense, dem Produkt zurErfassung von Tastaturverhalten, in die jüngste Version vonDigitalPersona 2.3 bietet ab sofort ein noch größeres Niveau bei derintelligenten Sicherheit, ohne dass Anwendern zusätzliche Lastenaufgebürdet werden."Wir haben uns für die Plattform von BehavioSec entschieden, weilman sich dort einzig und allein auf die Verhaltensbiometriekonzentriert und über eine etablierte und bewährte Technik verfügt,die jetzt schon mehr als 35 Millionen Endnutzern zur Verfügungsteht", stellte Jeff Carpenter, Direktor des Bereichs Identitäts- undZugangsmanagement bei Crossmatch, fest. Die Hinzunahme ihrer Technikzum mehrteiligen Authentifizierungsmix von DigitalPersona bietetKunden, die beständig nach Wegen suchen, die Risiken von Verletzungenbei der Cybersicherheit zu verringern, einen großartigen Mehrwert."Verhaltensbiometrie bietet Authentifizierungsoptionen, die imhohen Maße genau sind und die sich auf das konsistenteAnwenderverhalten stützen, dessen Daten im Laufe der Zeit durch dieSoftware gesammelt und analysiert werden. Durch die Erstellung einesProfils des typischen Tastenanschlags-/Eingabeverhaltens von Nutzern- dazu gehören Parameter wie Tastendruck, Flugmodus und typischeAbfolgen - kann ein Nutzer zusätzlich zu anderen Faktorenauthentifiziert werden, um das Betrugsrisiko weiter zu minimieren.Passive Faktoren der Verhaltensbiometrie, wieTastenanschlagsrhythmus, bieten einzigartige Informationen über denEndanwender, wodurch die Sicherheitslage ohne Auswirkung auf dasNutzererlebnis erheblich verbessert wird."DigitalPersona von Crossmatch ist bei derAuthentifizierungstechnik schon lange ein respektierter Marktführer",fügte Neil Costigan, CEO von BehavioSec, hinzu. "Mithilfe dieserPartnerschaft erweitert Crossmatch die Flexibilität seiner Plattformund BehavioSec die Reichweite und beherrschende Stellung seinerEngine für die Verhaltensanalyse in einem neuen kommerziellen Markt."Über CrossmatchDie Lösungen von Crossmatch® (crossmatch.com(https://www.crossmatch.com/)) helfen bei der Bewältigung vonHerausforderungen im Sicherheits- und Identitätsmanagement, denensich Hunderte von Millionen Anwender auf der ganzen Welt stellenmüssen. Unserer Lösungen unterstützen Finanzinstitutionen, denEinzelhandel/das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen, Gewerbebetriebe,Regierungen, Vollzugsbehörden und das Militär. Mit seinen 300Mitarbeiter und Kunden in mehr als 80 Ländern setzt Crossmatch denStandard in Sachen Innovation und Zuverlässigkeit.Über BehavioSecBehavioSec (behaviosec.com (https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.behaviosec.com/&c=E,1,lKKiG3X-LIcabD-_DwDhgHp3T2ALa0EbP7dh4ymWT76BoUTHYdEi_bsxGCnYsp67DWgINof9wLLp4xG8SYAkMXpebta3ao2nSBisaXCHJtmpLOOwMrfenNZzzw,,&typo=1)) verifiziert und bestätigt die Identitätvon Nutzern, indem es mithilfe von Verhaltensbiometrie überwacht, wiediese normalerweise mit ihrem Gerät interagieren. BehavioSec stehtKunden auf den Märkten in Amerika, Asien und Europa zur Verfügung undhat bereits bei Milliarden von Transaktionen unter Verwendung seinestransparenten Ansatzes geholfen, die Identitätsverifizierungsicherzustellen - und zwar ohne das Nutzererlebnis zubeeinträchtigen.Foto:http://mma.prnewswire.com/media/608819/Crossmatch_DigitalPersona.jpgLogo: http://mma.prnewswire.com/media/608884/Crossmatch___Logo.jpgPressekontakt:John B. HinmonVice PresidentGlobal Marketing+1 561-493-7401Original-Content von: Crossmatch, übermittelt durch news aktuell