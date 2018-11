Was kommt nun, Cross-Harbour?

Cross-Harbour weist zum 12.11.2018 einen Kurs von 13,02 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Bildungsdienste" geführt.

Cross-Harbour haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cross-Harbour. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cross-Harbour-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 13,06 HKD. Der letzte Schlusskurs (13,02 HKD) weicht somit -0,31 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (13,1 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,61 Prozent Abweichung). Die Cross-Harbour-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Cross-Harbour-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Cross-Harbour erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,21 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Services"-Branche sind im Durchschnitt um -1,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +9,63 Prozent im Branchenvergleich für Cross-Harbour bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,74 Prozent im letzten Jahr. Cross-Harbour lag 9,95 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.