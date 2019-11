Cross Country Healthcare: Was ist jetzt zu tun!

Per 02.11.2019, 07:43 Uhr wird für die Aktie Cross Country Healthcare am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 10.88 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsdienste".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cross Country Healthcare entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 240,37. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cross Country Healthcare zahlt die Börse 240,37 Euro. Dies sind 246 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitsdienstleister" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69,49. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Cross Country Healthcare-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cross Country Healthcare vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 10 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,88 USD) ausgehend um -8,09 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Cross Country Healthcare von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Cross Country Healthcare. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cross Country Healthcare daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Cross Country Healthcare von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.